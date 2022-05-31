Житлова субсидія: які документи потрібні для оформлення після зміни правил / Фото: pixabay.com

Оборона і "соціалка": Рада збільшила видатки бюджету на 287 мільярдів

Оборона і "соціалка": Рада збільшила видатки бюджету на 287 мільярдів

Законопроєктом передбачається збільшення видатків на національну безпеку та оборону на 247,77 млрд грн.

Верховна Рада внесла зміни до закону про державний бюджет України на 2022 рік.

Про це йдеться в постанові №7413.

Видатки загального фонду збільшили на 287 млрд гривень. Їх планують покрити за рахунок додаткових зовнішніх запозичень.

Крім того, передбачається збільшити видатки на:

безпеку та оборону - 247 769,9 млн грн;

поповнення резервного фонду - 1,5 млрд гривень;

допомогу за програмою "єПідтримка" - 5 824,5 млн грн;

пенсії, надбавки та дефіцит коштів Пенсійного фонду – 20 063,1 млн грн;

щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам - 12 536,7 млн грн.

"Реалізація положень законопроєкту дозволить збільшити видатки, що спрямовуються на потреби сектору безпеки та оборони, для зупинення військової агресії Російської Федерації проти України, та вирішити невідкладні питання, спричинені військовими діями проти України", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Раніше у Мінфіні заявили, що бюджет лише на третину фінансується з власних доходів, решта - позики.

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