Обсерваторія НАН України оприлюднила концепцію міжнародного центру SPACE на Голосієві

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Про це в інтерв'ю розповів голова Вченої ради Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік НАН України Ярослав Яцків.

SPACE задуманий як науково-дослідна та медично-реабілітаційна платформа, що поєднає розвиток сучасної наукової інфраструктури, міжнародну наукову співпрацю та апробацію нових підходів до довготривалого відновлення людини. Науковими базами центру стануть Головна астрономічна обсерваторія НАН України та Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України.

Концепція проєкту сформована як відповідь на виклики, які постали перед українською наукою та суспільством внаслідок російсько-української війни. Йдеться як про відновлення наукової інфраструктури та дослідницьких можливостей, втрачених через російську агресію, так і про створення умов для розвитку нових напрямів досліджень у сферах космічних досліджень, адаптаційної фізіології та нейронаук.

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У межах проєкту Головна астрономічна обсерваторія НАН України має отримати нову повністю облаштовану наукову та конференційну інфраструктуру. До її складу увійдуть сучасні лабораторії, конференц-зала, приміщення для просвітницьких програм та простори для проведення міжнародних наукових заходів. Вартість інфраструктури, яка буде передана ГАО НАН України, становитиме не менше 150 млн грн.

Окремим напрямом роботи центру має стати дослідження та апробація програм довготривалого відновлення людей, які зазнали наслідків хронічного стресу та наднавантажень. Зокрема, йдеться про науковий супровід програм для ветеранів, військовослужбовців та інших категорій громадян, які потребують тривалого відновлення.

Проєкт реалізується у межах чинних рішень Національної академії наук України та укладеного інвестиційного договору, зокрема Постанови Бюро Президії НАН України та Інвестиційного договору між Головною астрономічною обсерваторією НАН України та ТОВ «Фредс Резортс».

Ярослав Яцків наголошує, що земельна ділянка залишається у державній власності та постійному користуванні НАН України. Концепція не передбачає зміни цільового призначення території та не передбачає житлової забудови. Усі витрати на проєктування, будівництво та функціонування інфраструктури покриваються інвестором без залучення коштів державного бюджету.

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Одним із базових принципів проєкту визначено гармонійну інтеграцію у природне середовище Голосіївського лісу. Архітектурні рішення планується реалізовувати з урахуванням існуючого ландшафту, із пріоритетом збереження деревостану, насамперед - вікових дубів, а також мінімізації світлового та шумового навантаження.

З повною презентацією концепції центру SPACE можна ознайомитися на сайті ГАО НАН.

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