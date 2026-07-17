Обшуки у «ФАРМАСЕЛ»: що відомо про корпоративний конфлікт із «НІКО» та кримінальне провадження

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Правоохоронці розслідують обставини корпоративного конфлікту між компаніями ТОВ «ФАРМАСЕЛ» та ТОВ «НІКО» , який стосується можливого незаконного відчуження майнових прав. У межах кримінального провадження вже відбулися обшуки, наразі триває слідство, про це повідомило видання OBOZ.UA .

Конфлікт виник після завершення багаторічної співпраці між колишніми бізнес-партнерами. Водночас у ТОВ «ФАРМАСЕЛ» заперечують будь-які порушення та наголошують, що всі договірні відносини між сторонами протягом років виконувалися належним чином.

За інформацією видання, ця справа привернула увагу не лише через обставини конкретного спору. Вона стала ще одним прикладом того, як корпоративний конфлікт може перейти з площини господарських відносин у кримінальне провадження, поставивши перед бізнесом питання про межу між захистом майнових прав і використанням кримінально-правових механізмів для вирішення корпоративних спорів.

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