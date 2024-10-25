Обсяг готівки в Україні скоротився: яких банкнот стало менше

На початок жовтня у готівковому обігу України було 796,5 млрд грн, що на 32,1 млрд грн або на 4,2% більше, ніж на початку поточного року.

Такі дані оприлюднила пресслужба Національного банку.

Загалом на вказаний період в обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на 788,7 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на 7,6 млрд грн.

В НБУ повідомили, що на одного жителя України припадало: 63 банкноти і 184 платіжні розмінні та обігові монети (на початку року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн, монет – номіналом 10 копійок (27,3% та 27,9% від загальної кількості відповідно).

банкнот номіналом 500 грн, монет – номіналом 10 копійок (27,3% та 27,9% від загальної кількості відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 грн, а монет – номіналом 10 грн (4,5% та 1,7% відповідно).

Водночас зменшилася в обігу кількість банкнот номіналом 200 грн. Їх наразі на 17,6% менше, ніж на початку 2024 року.

Нагадаємо, Національний банк розпочне вилучати з обігу банкноти 500 гривень старого зразка (2003-2007 років), аби поступово їх замінити на банкноти сучасного покоління, а саме 2014 року та наступних років випуску.

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