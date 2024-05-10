Обвал цін на популярну ягоду – наслідок жорсткої конкуренції на ринку

В Україні цього тижня різко знизилися ціни на полуницю (суницю садову) з місцевих господарств.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Основною причиною ситуації експерти називають, насамперед, стрімке збільшення пропозиції цієї ягоди з господарств західних областей. Водночас попит, як зазначають виробники, – невисокий. У результаті, в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю продукцію, що швидко псується.

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Ще напередодні минулих вихідних полуницю з плівкових теплиць фермери відмовлялися продавати дешевше за 60-100 грн/кг ($1,52-2,54/кг). Але вже на початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали збирати ягоду у відкритому ґрунті, ціни впали одразу на 40% – до 35-60 грн/кг ($0,89–1,52/кг).

Водночас варто враховувати, що наразі пропозиція місцевої полуниці на українському ринку ще не досягла свого піку і масовіший збір цієї ягоди почнеться ближче до кінця поточного місяця.

Зазначимо, що нині ціни на суницю садову вже опустилися нижче рівня минулого року.

В аналогічний період минулого року пропозиція полуниці на українському ринку були значно нижчими, ніж сьогоднішні, з огляду на досить пізній початок сезону реалізації. У результаті, відпускні ціни на суницю садову в Україні були в середньому на 40% вищими, ніж сьогодні.

Нагадаємо, в Україні останнім часом дешевшають тепличні помідори. Причиною називають збільшення вибірки у господарствах на всій території країни, а також зниження попиту в цьому сегменті.

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