Обвал російського рубля: побутова техніка здорожчає, а постачальники овочів та фруктів скасовують контракти

Російський рубль продовжує падати, попри валютні інтервенції Центробанку Росії. 28 листопада рубль на торгах просів щодо долара, юаня та євро.

Про це пише видання "КоммерсантЪ".

Видання зазначає, що постачальники овочів та фруктів з країн, які Росія називає "дружніми", скасували низку контрактів на експорт до РФ через падіння курсу рубля.

Уточнюється, що через зростання валютних ризиків і різку девальвацію рубля РФ зіткнулася зі скасуванням експортних контрактів на фрукти з Єгипту, Туреччини та Ірану. Експортери з цих країн тепер обережніші й вимагають перегляду цін, щоб врахувати валютні ризики, що зросли.

Крім того, продавці овочів та фруктів, які взимку переважно завозяться з-за кордону, вже почали притримувати товар в очікуванні, що ціни зростуть.

Іноземні та російські виробники побутової техніки повідомили торгові мережі про підвищення цін на свою продукцію на 10%, пишуть росЗМІ з посиланням на офіційні листи компаній.

Серед тих, хто вирішив підняти ціни, французька "Група "СЕБ-Схід"" (Tefal, Rowenta, Krups та ін.), турецька IPH appliances (Beko, Indesit, Grunding та ін.), а також російські Kuppersberg і Vard. Усі, окрім "Групи "СЕБ-Схід", підвищили відпускні ціни від 2 грудня. Французька компанія анонсувала підвищення від 1 січня 2025 року.

Зниження курсу рубля посилюється більш ніж 20-відсотковим падінням фондового ринку поточного року. Інвестори активно виводять кошти з акцій, віддаючи перевагу депозитам з відсотками, що перевищують базову ставку Центрального банку, встановлену на рівні 21%.

Така ситуація посилює інфляцію, яка, ймовірно, перевищить прогнози регулятора. Це суперечить жорстким заходам грошово-кредитної політики, що здійснюються Центральним банком, базова ставка якого досягла рекордного рівня від 2003 року.

Аналітики очікують, що до кінця року курс рубля може сягнути 115-120 за долар. Деякі з них закликають уряд і Центробанк вжити заходів, таких як збільшення обсягів обов'язкового продажу валютного виторгу експортерами і скорочення державних закупівель валюти.

Читайте також: