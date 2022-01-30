Обвал рубля та зростання цін: у США вважають, що нові санкції призведуть до краху економіки РФ

Обвал рубля та зростання цін: у США вважають, що нові санкції призведуть до краху економіки РФ

Наразі американські чиновники не розглядають можливість запровадження санкцій проти основи російської економіки – експорту нафти та газу.

У випадку нової російської агресії проти України санкції, які запровадять США проти держави-агресорки, знищать російську економіку.

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Про це пише The New York Times.

Нові американські санкції можуть спричинити обвал рубля та фондового ринку. Наслідки санкційної політики США відчують усі росіяни - від мільярдерів до звичайних жителів РФ.

"Якщо адміністрація Байдена виконає свою обіцянку ввести санкції проти великих російських банків, це позначиться на всій російській економіці. Це безперечно вплине на повсякденне життя росіян", - сказав Едвард Фішман, який в адміністрації Обами обіймав посаду головного чиновника по Росії та Європі в Управлінні з політики та реалізації економічних санкцій Держдепартаменту.

Вашингтон планує "вдарити кувалдою" по стовпах російської фінансової системи. Нові санкції, які готують американські чиновники, будуть спрямовані на припинення іноземного кредитування, продаж облігацій, технологій для критично важливих галузей промисловості та блокування активів наближених до Путіна мільярдерів.

Реальні збитки російській економіці на 1,5 трильйона доларів будуть завдані внаслідок удару по найбільших державних банках, а також по Російському фонду прямих інвестицій.

Через американські санкції в Росії зростуть ціни на продукти харчування та одяг. Також знеціняться пенсії та заощадження росіян.

Проте наразі американські чиновники не розглядають можливість запровадження санкцій проти основи російської економіки – експорту нафти та газу.

Європейські країни залежать від природного газу з Росії, і деякі союзники США, зокрема Німеччина, вважають за краще, щоб Вашингтон утримувався від підриву російської енергетичної галузі. Аналітики кажуть, що санкції, що обмежують здатність Росії експортувати нафту і газ, були б найпотужнішою зброєю проти російської економіки і, можливо, найефективнішим економічним методом, який зупинив би російську агресію проти України, але вони також завдадуть збитків Європі та США.

"У якийсь момент Заходу доведеться трохи пожертвувати своїм добробутом, якщо метою є стримування Путіна", - каже вчена з Університету Джорджа Вашингтона Марія Снеговая.

Нагадаємо:

В понеділок, 31 січня, на вимогу Сполучених Штатів збирається Рада безпеки Організації об‘єднаних націй, яка також обговорить загрозу російського наступу. В українському постійному представництві наголосили, що ці збори стали наслідком злагоджених дій партнерів.

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