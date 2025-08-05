Очікується, що українцям наступного року перерахують пенсії: кому і наскільки зростуть виплати у 2026 році

Перерахунок пенсії наступного року

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В Україні у 2026 році заплановано черговий перерахунок пенсійних виплат.

Перерахунок пенсій запланований у проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, розробленої Міністерством фінансів України. Остаточні суми ще будуть уточнені під час ухвалення державного бюджету на 2026 рік, однак вже зараз зрозуміло, що уряд планує індексацію пенсій відповідно до зростання мінімальних соціальних стандартів, а також урахування інфляційних процесів.

Якою буде мінімальна пенсія

Згідно з новими прогнозами, мінімальний розмір пенсії зросте на 203 гривні й становитиме 2564 грн замість нинішніх 2361 грн. Це підвищення автоматично вплине й на інші показники, зокрема на надбавки за додатковий стаж, гарантовану пенсію для літніх людей, а також на максимальний рівень пенсій, який дозволено виплачувати відповідно до законодавчих обмежень.

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Розмір максимальної пенсії

Максимальна пенсія, яку можуть отримувати українці (без урахування спеціальних пільгових категорій), зросте з нинішніх 23 610 грн до 25 640 грн. Таким чином, окремі пенсіонери з високим офіційним доходом і великим трудовим стажем можуть розраховувати на підвищення пенсії на понад дві тисячі гривень.

Розмір гарантованої пенсії для осіб пенсійного віку з повним трудовим стажем, інші надбавки

Разом із підвищенням мінімальної пенсії зросте й гарантований розмір виплат для пенсіонерів віком від 65 років, які мають повний страховий стаж — для жінок це 30 років, для чоловіків — 35. Якщо на сьогодні така гарантована виплата становить близько 3200 грн, то у 2026 році вона зросте приблизно до 3475 грн, оскільки відповідна формула розрахунку передбачає, що розмір пенсії має бути не менше 40% від мінімальної заробітної плати, яка також підвищується.

Окремо варто звернути увагу на надбавки за понаднормовий стаж. Їх виплачують за кожен повний рік стажу понад норму — тобто понад 35 років у чоловіків і понад 30 у жінок. Наразі така надбавка становить 1% від мінімальної пенсії — 23,61 грн, а з 2026 року вона зросте до 25,64 грн.

Пенсійне підвищення у 2026 році: чи вистачить на базові потреби

Хоча уряд анонсував зростання пенсій у 2026 році, експерти та самі пенсіонери неодноразово наголошують: запропоновані суми підвищення не здатні покрити навіть базові потреби літніх людей. За оцінками економістів, такі надбавки є вкрай незначними на тлі загального подорожчання продуктів, ліків та комунальних послуг.

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У березні 2026 року, згідно з чинним законодавством, заплановано індексацію пенсій — вона проводиться щорічно, виходячи з інфляційних показників і зростання середньої зарплати за попередні роки. Проте наразі невідомо, яким буде коефіцієнт індексації у 2026-му, а отже — і реальний розмір підвищення. Для багатьох пенсіонерів саме індексація залишається єдиним механізмом, який дозволяє хоч частково компенсувати втрати від знецінення гривні.

У червні 2025 року фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера становив 7091,80 грн. Саме таку суму, за підрахунками експертів, потрібно щомісяця, аби забезпечити мінімально необхідний набір товарів і послуг — харчування, ліки, комунальні платежі, одяг та інші базові витрати. Йдеться не про комфортний рівень життя, а про елементарне фізичне виживання. Водночас середня пенсія в Україні на той момент становила лише 6410,17 грн (без урахування спеціальних пенсій, які отримують окремі категорії — наприклад, судді чи держслужбовці). Таким чином, середній розмір виплат виявився на понад 600 грн меншим за фактичну межу бідності.

Отже, попри формальне підвищення пенсій, більшість літніх українців продовжуватимуть отримувати доходи, які не покривають навіть мінімальних потреб. У 2026 році як мінімальна, так і середня пенсія залишатимуться нижчими від реального прожиткового мінімуму.