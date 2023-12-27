Очільник Мінфіну заявив, що поки що не знає, де брати гроші на посилення мобілізації

Марченко розповів, що штучно збільшити видатки не вийде, адже "їх просто немає".

Міністерство фінансів очікує пропозицій від Міноборони та Генерального штабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію, бо грошей у бюджеті на це немає.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час ютуб-проєкту Forbes "Business Breakfeast".

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"Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків. Бо ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму – не вийде так, адже їх просто немає", – каже Марченко.

За його словами, Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також необхідних витрат.

Марченко визнав, що озвучені президентом Зеленським обсяги фінансування (500 млрд гривень у разі призову пів мільйона осіб) є коректними.

Міністр пояснив, що є багато факторів, які впливають на ці розрахунки, зокрема:

терміни мобілізації та демобілізації;

забезпечення підрозділів.

"Якщо нам потрібно буде знайти кошти, то нам потрібно розуміти в часі – їх потрібно знайти вже сьогодні, чи це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина, як міністру, тоді можна буде говорити про забезпечення цих потреб", – зазначив очільник Мінфіну.

Він додав, що саме Міноборони рахує потреби ЗСУ, визначає можливі джерела оптимізації існуючих потреб і виходить з Мінфіном на спільне рішення.

"Ми таку потребу від Міноборони не отримали, з Генштабом ми безпосередньо не працюємо", – підсумував Марченко.

Раніше Сергій Марченко заявив, що "не розуміє", чому військові на фронті купують речі за власні гроші.

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