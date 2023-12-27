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Очільник Мінфіну заявив, що поки що не знає, де брати гроші на посилення мобілізації

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Очільник Мінфіну заявив, що поки що не знає, де брати гроші на посилення мобілізації

Чи є в України кошти на додаткову мобілізацію / Фото: pixabay.com

Марченко розповів, що штучно збільшити видатки не вийде, адже "їх просто немає".

Міністерство фінансів очікує пропозицій від Міноборони та Генерального штабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію, бо грошей у бюджеті на це немає.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час ютуб-проєкту Forbes "Business Breakfeast".

"Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків. Бо ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму – не вийде так, адже їх просто немає", – каже Марченко.

За його словами, Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також необхідних витрат.

Марченко визнав, що озвучені президентом Зеленським обсяги фінансування (500 млрд гривень у разі призову пів мільйона осіб) є коректними.

Міністр пояснив, що є багато факторів, які впливають на ці розрахунки, зокрема:

  • терміни мобілізації та демобілізації;
  • забезпечення підрозділів.

"Якщо нам потрібно буде знайти кошти, то нам потрібно розуміти в часі – їх потрібно знайти вже сьогодні, чи це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина, як міністру, тоді можна буде говорити про забезпечення цих потреб", – зазначив очільник Мінфіну.

Він додав, що саме Міноборони рахує потреби ЗСУ, визначає можливі джерела оптимізації існуючих потреб і виходить з Мінфіном на спільне рішення.

"Ми таку потребу від Міноборони не отримали, з Генштабом ми безпосередньо не працюємо", – підсумував Марченко.

Раніше Сергій Марченко заявив, що "не розуміє", чому військові на фронті купують речі за власні гроші.

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Дата публікації
Перегляди
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