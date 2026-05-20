Очільник ДТЕК представив міжнародним партнерам ключові принципи стійкості енергосистеми

Реклама

Про це він розповів під час свого виступу в Німеччині.

Першою складовою енергетичної безпеки він назвав людей. Тімченко підкреслив, що вони мають розуміти як вести себе під час атак та дотримуватись протоколів безпеки.

Другою складовою є планування. Очільник ДТЕК пояснив, що тут мається на увазі розвиток децентралізованих енергообʼєктів, а також забезпечення виробництва найнеобхіднішого обладнання.

Реклама

Водночас третьою складовою енергобезпеки є забезпечення безпеки: захистом енергетичних обʼєктів на місцях захисними конструкціями та забезпеченням системами протиповітряної оборони.

«Нам є чим поділитися. І я не бачу енергетичної безпеки Європи без України. Ми інвестуємо в енергетичну безпеку не лише України, а й усього європейського континенту», — підсумував Тімченко.

Раніше на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Максим Тімченко закликав світову спільноту допомогти у відновленні пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури України.

Новини партнерів