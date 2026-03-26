Очільник ДТЕК Тімченко на CERAWeek обговорив із глобальними енергетичними лідерами інвестиції в Україну

Про це він повідомив на своїй сторінці в LinkedIn.

Тімченко розповів, що на CERAWeek активно обговорювалось питання енергетичної безпеки, бо воно перестало бути регіональним для України та Європи і стало глобальною проблемою.

«У такі невизначені часи Україна може не виглядати очевидним напрямком для інвестицій. Втім, це сприйняття швидко змінюється. Я все частіше чую від глобальних енергетичних лідерів про способи зниження ризиків для роботи в Україні. Вони зацікавлені в енергоресурсах, ближчих до європейських ринків, і бачать масштаб, швидкість та набуту в складних умовах операційну експертизу, яку ми пропонуємо», - наголосив Тімченко.

Він розповів які саме можливості пропонує Україна. В країні другі за величиною запаси газу в Європі, найбільше газове сховище на континенті, великий потенціал розвитку вітрової генерації та систем зберігання енергії, готовий ринок для імпорту LNG з США.

Окрім того, енергетична система України готова до тривалої енергетичної трансформації через потребу в енергетичній безпеці.

«Ця трансформація відбувається в режимі реального часу та під надзвичайним тиском. Сьогодні Україна є найбільшим у світі полігоном для випробування нових енергетичних технологій. Обнадійливі дискусії на CERAWeek показали, що рішення, які ми ухвалюємо зараз, визначатимуть не лише енергетичне майбутнє Європи, а й глобальну безпеку», - підсумував Тімченко.

Раніше Тімченко заявляв, що будівництво розподіленої генерації - це найстійкіше й найстабільніше рішення для України.