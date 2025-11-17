- Дата публікації
Очільник ДТЕК Тімченко увійшов в рейтинг Forbes «ТОП-25 найкращих керівників воєнного часу»
Генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко увійшов в «ТОП-25 найкращих CEO воєнного часу».
Про це свідчить рейтинг видання Forbes Ukraine.
Зазначається, що Тімченко очолює ДТЕК від моменту заснування компанії.
Його роль в ДТЕК полягає в стратегічних рішеннях, залученні інвестицій та комунікації з міжнародними партнерами.
«Мета - аби ДТЕК став провідною європейською енергокомпанією», - наголосив Тімченко.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано одним з найкращих роботодавців України.