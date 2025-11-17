Очільник ДТЕК Тімченко увійшов в рейтинг Forbes «ТОП-25 найкращих керівників воєнного часу»

Квіти — це не просто краса, а символ емоцій і енергетики. Проте мало хто замислюється, що деякі квітки можуть нести негативну енергетику та навіть створювати неприємності, якщо дарувати їх близьким людям. Народні прикмети та досвід садівників попереджають про три небезпечні рослини.