Оцінили вартість руїн: у Світовому банку назвали суму "вузьких" збитків України від війни

Вартість зруйнованої війною інфраструктури та будівель становить $60 млрд.

Президент Світового банку Девід Малпасс оцінив фізичний збиток українським будівлям та інфраструктурі через вторгнення Росії. Він досяг приблизно 60 мільярдів доларів і зростатиме в міру продовження війни.

Як передає Reuters, про це він заявив заявив у четвер, 21 квітня, на конференції Світового банку, яка була присвяченій потребам України у фінансовій допомозі.

За словами президента Світового банку, попередня оцінка лише цих “вузьких” збитків не включає усі економічні витрати України, які принесла війна.

"Звичайно, війна все ще триває, тому ці витрати зростають", - сказав Малпасс.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у виступі на конференції через відеозв’язок окреслив набагато більші витрати та потреби у фінансуванні. Він сказав, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати, спричинені вторгненням Росії.

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