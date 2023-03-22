Оцінка вартості повоєнної відбудови України значно зросла: з чим це пов’язано

На відновлення України після російського вторгнення потрібна сума, яка більш як в 2,5 рази перевищує ВВП нашої держави минулого року.

Згідно з новим дослідженням Всесвітнього банку, ООН, Європейського Союзу, на відновлення України після вторгнення, розпочатого Росією рік тому, знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів. Це в 2,6 рази більше, ніж валовий внутрішній продукт нашої держави 2022 року.

Про це повідомляє Reuters.

Опублікована в середу, 22 березня, оцінка охоплює період в один рік від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року та визначає пряму фізичну шкоду, завдану інфраструктурі та будівлям, вплив на життя людей і засоби до існування, а також вартість реконструкції.

Сума в 411 мільярдів доларів є різким переглядом порівняно з попередньою оцінкою в 349 мільярдів доларів, висунутою Світовим банком у вересні минулого року.

Порівняно з попередніми оцінками, найбільший перегляд було здійснено щодо потреб в енергетичному секторі, де збитки зараз уп’ятеро вищі, ніж у червні 2022 року, стверджує Cвітовий банк. Найбільший приріст спостерігався в прифронтових регіонах, таких як Донецька, Харківська, Луганська і Херсонська області, які були в основному об’єктами російських ракетних атак, починаючи з жовтня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що оцінки Світового банку не включають дані про збитки, завдані інфраструктурі, будинкам і підприємствам на територіях, які зараз окуповані російськими військами.

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Нова оцінка з’явилася через день після того, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) оголосив про досягнення домовленості з українським урядом про чотирирічну угоду на загальну суму 15,6 мільярда доларів. Угода з МВФ може дозволити владі в Києві отримати додаткову допомогу на мільярди доларів від інших організацій після того, як її схвалить Рада директорів МВФ у найближчі тижні.

Відповідно до швидкої оцінки нагальних потреб, Україні знадобиться 14 мільярдів доларів на першочергову реконструкцію у 2023 році, що вимагатиме фінансування на 11 мільярдів доларів понад те, що передбачено в бюджеті України на цей рік. Близько 22% потреб у реконструкції припадає на транспортний сектор, 17% – на житловий сектор, 11% – на енергетику та 7% – на сільське господарство.

Нагадаємо, український уряд формує електронну мапу України, де фіксуються всі збитки, завдані війною.

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