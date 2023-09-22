Одеська облрада витрачає 40 млн на рік на зарплату апарату: тільки на святкові премії піде 11 млн з бюджету (документ)

Найбільша зарплата у керівника апарату – мільйон гривень, а голова облради отримає близько 830 тисяч гривен.

Близько 40 мільйонів гривень витратить Одеська облрада на зарплати апарату у 2023 році.

Лише на святкові премії піде 11 мільйонів бюджетних гривень, про що свідчить розрахунок до штатного розпису зборів.

Ці дані опублікував Михайло Шмушкович із "Європейської солідарності".

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Чиновники облради, яку очолює "слуга народу" Григорій Діденко, отримують щомісячні премії, доплати за високі досягнення, матеріальну допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових умов.

Найбільша зарплата у керівника апарату. У сумі виходить один мільйон гривень. А ось голова облради отримає близько 830 тисяч гривень офіційної зарплати.

"Примітно, що секретарів ні в кого немає, хоча фактично в кабінеті кожного заступника і голови вас зустрінуть саме вони. Але ми-то, звичайно, можемо повірити, що це не секретарі, а просто муляжі. Зустрічає гостей, робить каву собі і гостям особисто голова і його заступники", — написав Шмушкович.

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що в Україні підвищення зарплат відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію. Ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці в приватному секторі складна.

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