Одеський припортовий завод зупиняє виробництво: все через вартість газу

Як сировину підприємство використовує газ, на який вагомо підскочили ціни.

Одеський припортовий завод вирішив зупинити виробництво через нерентабельність. Держпідприємство хімічної галузі України, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню, має заборгованість за розподіл природного газу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуріков.

"18 вересня правління заводу ухвалило рішення про зупинку заводу, на виконання якого з'явився наказ №560. Посилання в наказі йде на лист компанії "Одесагаз", в якому заводу пропонується провести зупинку 22 вересня, на підставі наявної заборгованості за розподіл природного газу", - зазначив Щуріков.

За даними "Української енергетичної біржі", ціна на газ для промисловості за минулий тиждень перетнула позначку в 1000 доларів за тис. куб. м. У п'ятницю, 17 вересня, куб. м газу коштував 26 900 грн.

У пресслужбі заводу зазначили, що зупинка заводу пов'язана зі зменшенням поставок газу від постачальника сировини "Агро Газ Трейдинг" та боргом перед газорозподільною компанією "Одесагаз".

"Внаслідок різкої зміни кон'юнктури на ринку енергоносіїв, зокрема зростання ціни на природний газ, необхідного для виробництва карбаміду, а також повільної динаміки зростання цін на карбамід, компанія "Агро Газ Трейдинг" повідомила завод про зменшення поставок газу. Окрім цього, нині існує значна заборгованість компанії "Агро Газ Трейдинг" перед АТ "ОПЗ" за вироблену продукцію, що становить 140 млн гривень. Як наслідок, в АТ "ОПЗ" виник борг перед газорозподільною компанією "Одесагаз", яка направила на підприємство рекомендації щодо самостійної зупинки заводу, аби уникнути аварійної зупинки з боку АТ "Одесагаз", - йдеться в повідомленні.

Від 1 листопада поточного року завод планує відновити виробництво за давальницьким контрактом з компанією Dachex Shipping, яка виграла конкурс у липні 2021 року. Важливо, що Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації.

Нагадаємо:

Основною причиною зростання ціни на газ в Європі є те, що найбільший імпортер «Газпром» обмежив постачання через Україну та Польщу і розпочав відбір газу зі сховищ задля виконання своїх контрактних зобов’язань. Через обмеження транзиту газу до країн Європи через українську газотранспортну систему зі сторони «Газпрому» Україні може загрожувати дефіцит газу вже найближчим часом .

і розпочав відбір газу зі сховищ задля виконання своїх контрактних зобов’язань. Через обмеження транзиту газу до країн Європи через українську газотранспортну систему зі сторони «Газпрому» . Детальніше про те, що відбувається на європейському газовому ринку та чи зростуть ціни на газ в Україні, читайте в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua «Газ в Європі здорожчав вп’ятеро: що там відбувається та наскільки зростуть тарифи в Україні».

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання