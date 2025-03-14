Один із найпопулярніших весняних овочів сильно здорожчав: у чому причина

Загалом за тиждень огірки здорожчали в середньому на 10%.

За останній тиждень в Україні встановилася тенденція зростання цін на тепличні огірки. Таке здорожчання викликане традиційно високим весняним попитом у покупців, коли після зими особливо хочеться свіжих овочів.

Про це повідомили аналітики проєкту East Fruit.

Аналітики зазначають, що пропозиція місцевих тепличних комбінатів була досить обмеженою, а за останній тиждень вибірка огірків у теплицях помітно скоротилася, на відміну від попиту, який лише зростає.

"На сьогодні українські тепличні комбінати готові відвантажувати овочі в діапазоні 85-125 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", – йдеться у публікації.

Продавці зазначають, що підвищення цін пов'язане не лише із можливостями місцевих виробників. Також до мінімуму скоротилося постачання турецьких огірків.

Через те, що товару недостатньо, щоб задовольнити попит, і виробники, і продавці підвищують ціни. При цьому в аналогічний період минулого року ціна на тепличні огірки була ще вищою приблизно на 10%.

Проте аналітики впевнені, що підвищення цін на огірки скоро припиниться, і вони почнуть дешевшати. Це пояснюється тим, що у місцевих виробників очікувано має збільшитися вибірка огірка у теплицях.

Нагадаємо, проблеми на польському ринку можуть спричинити короткострокове зростання цін на яйця в Україні, проте суттєвого подорожчання не прогнозується.

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