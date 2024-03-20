Один з найпопулярніших в Україні овочів почав дешевшати – які ціни очікують споживачів

Через імпортну продукцію в Україні знижуються ціни на вітчизняну картоплю.

З середини березня в Україну з-за кордону почали надходити великі партії нового врожаю картоплі. Внаслідок цього споживацькі ціни на українську продукцію впали.

Про це повідомив проєкт EastFruit.

За останній тиждень ціни на картоплю на українських ринках та в магазинах зменшилися в середньому на 12% і становлять від 14 до 20 грн за один кілограм.

Імпортна картопля врожаю 2024 року, яка надходить з Єгипту та Азербайджану, коштує у точках роздрібної торгівлі 25-30 грн/кг.

Аналітики проєкту зазначають, що на початку весняного сезону українські виробники намагаються якомога швидше реалізувати залишки торішнього врожаю, щоб почати новий аграрний сезон. Тому пропозиція місцевої агропродукції як від фермерів, так і від невеличких приватних хазяйств суттєво зросла, і в кінці сезону якість її очікувано доволі невисока.

Згідно з даними моніторингу цін, попри сезонне здешевлення у 2024 році картопля коштує у 2,5 раза дорожче, ніж у березні минулого року.

Нагадаємо, імпортні овочі у лютому здорожчали через ускладнення логістики внаслідок блокування польського кордону, а також через девальвацію гривні, оскільки імпортні товари закуповують за іноземну валюту.

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