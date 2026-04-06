Одна довідка збільшить пенсію на понад 1000 гривень: що треба зробити

Пенсіонери можуть отримати доплати

Пенсіонери віком понад 80 років можуть отримати додаткову доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень.

Про це повідомив ПФУ.

Право на підвищення мають пенсіонери, які одночасно відповідають кільком умовам:

Насамперед це люди, які проживають самі і не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати.

Водночас не має значення, де саме перебувають такі родичі: в Україні чи за кордоном.

Ще одна обов’язкова умова — це підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді. Саме тут ключову роль відіграє висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує, що людина через стан здоров’я не може самостійно обслуговувати себе та потребує допомоги.

Як отримати медичний висновок для доплати на догляд

Щоб отримати необхідний висновок, спершу потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він оцінює стан пацієнта і за необхідності видає направлення на проходження комісії. Як правило, позитивне рішення ухвалюють щодо людей із суттєвими обмеженнями рухливості, хронічними захворюваннями або інвалідністю.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий працюючий пенсіонер. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.

Для всіх інших категорій пенсіонерів у квітні суттєвих змін не передбачено, окрім тих, хто досяг певного «ювілейного» віку.

Крім того, 2026 року громадяни мають повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) у разі зміни персональних даних. Якщо цієї вимоги не дотриматися, можуть виникнути затримки у виплатах, технічне блокування нарахування коштів, а іноді й вимога повернути переплату.

У разі розбіжностей в інформації у реєстрах система буде вимагати надати підтвердження. Електронні пенсійні справи та документообіг ПФУ залежать від актуальності даних.