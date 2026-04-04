Субсидії

Субсидію можуть скасувати, а отримані кошти — вимагати повернути, якщо одержувач не повідомляє про зміни, що впливають на призначення допомоги. Такі вимоги передбачені законодавством.

Про це повідомила Судово-юридична газета.

Отримувачі зобов’язані інформувати про всі обставини, які можуть вплинути на право на субсидію або її розмір. Передусім ідеться про зміни в доходах, майновому стані та складі домогосподарства.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, повідомити про такі зміни потрібно протягом 30 днів. Зокрема, це стосується змін у кількості зареєстрованих або фактичних мешканців, соціального статусу членів родини, складу сім’ї, а також умов надання комунальних послуг, постачальників чи управителя будинку.

Право на субсидію можуть переглянути також у разі змін у майновому стані або витратах. Зокрема, якщо в родині з’являється автомобіль віком до п’яти років або більше ніж один транспортний засіб віком до 15 років, здійснюється покупка на суму понад 50 тисяч гривень (або від 100 тисяч — для нових звернень), або якщо хтось із членів домогосподарства перебував за кордоном понад 60 днів сумарно.

Субсидію можуть скасувати і в разі, якщо у власності є більше ніж одне житло або працездатна особа, яка раніше користувалася пільгою за нормою площі, влаштувалася на роботу.

Окремо враховуються доходи. Допомогу можуть переглянути або припинити, якщо хтось із членів домогосподарства отримав одноразовий дохід, що перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Водночас ці вимоги не застосовуються до цільової благодійної допомоги (зокрема на лікування чи освіту), страхових виплат, спадщини у вигляді нерухомості, а також грантів і стипендій.

Якщо отримувач не повідомить про такі зміни, він ризикує не лише втратити субсидію, а й буде зобов’язаний повернути вже виплачені кошти державі.

Нагадаємо, українці можуть обрати виплати через банки або відділення поштового зв’язку. Водночас дедалі більше пенсіонерів надають перевагу зарахуванню коштів на банківські картки. Раніше у ПФУ назвали оптимальний спосіб отримання пенсій.