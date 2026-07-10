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У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали точний перелік причин, через які громадянам можуть відмовити у наданні житлової субсидії у 2026 році.

Про це йдеться у заяві ПФУ.

У яких випадках вам можуть відмовити у призначенні субсидії

1. Житлову субсидію можуть не призначити, якщо будь-хто із мешканців житла або їхніх найближчих родичів здійснив вагомі грошові витрати.

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Зокрема, йдеться про великі покупки або фінансові операції на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, вчинені впродовж останнього року. Обмеження поширюються на такі випадки:

купівля земельної ділянки, квартири (будинку), чи іншого нерухомого майна;

придбання автомобіля або іншого транспортного засобу;

купівля цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, або інших дороговартісних товарів;

одноразової оплати робіт або послуг (крім медичних, освітніх та комунальних у межах соціальних норм);

здійснення платежу, за яким передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми), крім об’єктів спадщини та дарування;

внесків до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;

надання фінансової допомоги або позик;

купівлі безготівкової або готівкової валюти чи банківських металів.

2. ПФУ може відмовити у призначенні субсидії, коли громадянин має у власності більше ніж одне житло (квартиру або будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла, яке:

перебуває у спільній власності;

отримане у спадщину та не здається в оренду;

розташоване в сільській місцевості, селищах міського типу на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення;

визнане непридатним для проживання;

було надане дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, особою з їх числа коштом державного чи місцевого бюджету.

3. Субсидія не буде призначена тим громадянам, котрі мають значні заощадження. Йдеться про понад 100 тисяч гривень на банківських депозитах або в облігаціях внутрішньої державної позики.

4. Також на субсидію не можуть претендувати ті, хто володіють новим автомобілем, з року випуску якого минуло менш як п’ять років, або кількома автівками.

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Водночас у законодавстві прописано низку виняткових випадків. Обмеження не діятимуть, якщо йдеться про бюджетні мотоцикли, автівки, видані через органи соціального захисту, або ж про транспортні засоби, які належать батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу.

5. Громадянин не має офіційного заробітку або ж єдиний соціальний внесок (ЄСВ) сплачував не повністю. Зокрема, якщо людина працездатного віку:

не отримувала доходів, які враховуються при призначенні житлової субсидії;

мала середньомісячний дохід, менший за мінімальну зарплату;

не сплачувала ЄСВ щонайменше три місяці у розрахунковому періоді.

6. Має борг зі сплати аліментів понад три місяці, про що є відомості в Єдиному реєстрі боржників. Для деяких категорій українців законодавство робить виняток. Це стосується, зокрема, людей, які зникли безвісти або визнані безвісно відсутніми, осіб із офіційно підтвердженою алкогольною чи наркотичною залежністю, а також тих, хто перебуває під вартою чи під домашнім арештом.

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