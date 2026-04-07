ТСН у соціальних мережах

Одна з вимог МВФ: Рада подовжила на три роки після війни важливий податок

Верховна Рада подовжила військовий збір на 3 роки після війни.

Дмитро Гулійчук
Військовий збір продовжать ще на три роки після скасування воєнного стану

Військовий збір продовжать ще на три роки після скасування воєнного стану

Верховна Рада підтримала законопроєкт про подовження дії чинного військового збору після скасування воєнного стану.

Про це передає Міністерство фінансів

За відповідний законопроєкт №15110 проголосували 257 депутатів.

Дію закону щодо військового збору подовжено на три роки, наступні за роком, в якому буде припинено воєнний стан.

Нагадаємо, наразі військовий збір встановлений на рівні:

  • 5% — для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором)

  • 10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 і 4 груп

  • 1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів)

У пояснювальній записці зазначається, що військовий збір залишають ще на три роки, щоб держава мала гроші не лише на армію, а й на повоєнну відбудову країни. Кошти спрямовуватимуться до спеціального фонду держбюджету на потреби ЗСУ.

Зауважимо, що цей закон є частиною зобов’язань України перед МВФ для отримання нової частини коштів. Рада виконавчих директорів МВФ уже схвалила нову програму фінансування для України розміром 8,1 мільярда доларів на 2026-2029 роки.

Раніше ми писали, хто звільнений від сплати військового збору.

127
