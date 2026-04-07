Одна з вимог МВФ: Рада подовжила на три роки після війни важливий податок
Верховна Рада подовжила військовий збір на 3 роки після війни.
Верховна Рада підтримала законопроєкт про подовження дії чинного військового збору після скасування воєнного стану.
Про це передає Міністерство фінансів
За відповідний законопроєкт №15110 проголосували 257 депутатів.
Дію закону щодо військового збору подовжено на три роки, наступні за роком, в якому буде припинено воєнний стан.
Нагадаємо, наразі військовий збір встановлений на рівні:
5% — для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором)
10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 і 4 груп
1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів)
У пояснювальній записці зазначається, що військовий збір залишають ще на три роки, щоб держава мала гроші не лише на армію, а й на повоєнну відбудову країни. Кошти спрямовуватимуться до спеціального фонду держбюджету на потреби ЗСУ.
Зауважимо, що цей закон є частиною зобов’язань України перед МВФ для отримання нової частини коштів. Рада виконавчих директорів МВФ уже схвалила нову програму фінансування для України розміром 8,1 мільярда доларів на 2026-2029 роки.
