Одного з чиновників Рахункової палати підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло – НАБУ

НАБУ і САП повідомили народному депутату про підозру у незаконному одержанні компенсації за житло.

У понеділок, 24 жовтня, співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру колишньому народному депутату, який наразі обіймає керівну посаду у Рахунковій палаті, у незаконному одержанні компенсації за житло.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

Як пише видання LIGA.net, йдеться про голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

НАБУ і САП повідомили народному депутату VIII скликання про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло.

"Слідство встановило, що народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті, у вересні 2017 року подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або винайм готельного номера. Однак, як встановило слідство, на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання. Що не завадило йому незаконно одержувати впродовж наступних шести з половиною місяців 117,65 тис. грн із бюджету ВР", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка.

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