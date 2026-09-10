Одразу до 15% дорожче: українців попередили про нове зростання цін

Яйця дорожчають після літнього здешевлення / © Фото з відкритих джерел

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Восени в Україні очікується здорожчання яєць на 10–15%, а взимку на ціни додатково впливатимуть скорочення пропозиції від домашніх господарств, витрати на електроенергію та фасування.

Про це в інтерв’ю «Главреду» розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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За його словами, влітку яйця суттєво здешевшали, однак із початком осені ціна вже почала зростати. Надалі на ринок впливатиме сезонність.

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«На ціни на яйця впливатиме сезонний чинник. Влітку ціни суттєво знизилися, а з початком осені ціна почала зростати. Загалом восени яйця здорожчають на 10–15%», — сказав Марчук.

Він зазначив, що зимова динаміка цін наразі менш прогнозована. Водночас у холодний період пропозиція яєць від домашніх господарств може зменшитися, а виробники зіткнуться з додатковими витратами.

«Взимку ще подивимося, тому що зменшиться кількість пропозицій від домашніх домогосподарств, а також зростуть витрати на електроенергію і фасування. Плюс — відсутність приміщень для зберігання, тому яйця доведеться розвозити безпосередньо виробникам», — пояснив фахівець.

За словами Марчука, сукупність цих факторів безпосередньо впливатиме на кінцеву вартість продукції.

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«Усе це, безумовно, впливатиме на ціноутворення, і яйця здорожчають», — наголосив він.

Що буде з цінами на олію

Вартість соняшникової олії в Україні значною мірою залежить від ситуації на зовнішніх ринках. Марчук зазначив, що світові ціни на неї зараз залишаються досить високими.

Водночас Україна виробляє значно більше олії, ніж споживає всередині країни.

«Ціни на олію у нас дуже залежать від зовнішніх ринків, а ціни на неї у світі досить високі. Хоча в Україні є перевиробництво олії: ми виробляємо близько 4 млн тонн, а споживаємо самі близько 500 тисяч тонн», — розповів експерт.

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Він додав, що на формування ціни впливають не лише світові котирування. Серед інших факторів Марчук назвав витрати на фасування і дистрибуцію.

«Але фактори, які впливають на ціноутворення, теж визначальні. І фасування, і дистрибуція», — зазначив він.

Водночас конкретний прогноз щодо того, наскільки може здорожчати олія, Марчук не озвучив.

«Втім, конкретні цифри я назвати не готовий, тому що виробництво олії у нас є окремим бізнесом, який тримається досить монопольно», — пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Тим часом фермери змушені віддавати за безцінь моркву. Ціна на цей популярний овоч в Україні різко обвалилася.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що утримання одного народного депутата може коштувати бюджету понад 5 млн грн на рік.

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