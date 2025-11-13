«Один трильйон гривень в тіні»: Цивінський назвав детінізацію ключовим завданням БЕБ

Реклама

Про це заявив директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський в інтерв’ю «Українській правді».

«Є різні оцінки. Одна з них — що це близько трильйона гривень. І якщо ми говоримо про те, що 2,8 трильйона – це дохідна частина усього бюджету України, а один трильйон знаходиться в тіні, а по деяким розрахункам більше, ніж один трильйон, то це, де-факто, одна третя економіки знаходиться в тіні», — зазначив Цивінський.

Ключовий вектор — системна детінізація

За словами очільника Бюро економічної безпеки, головний вектор діяльності БЕБ — це системна детінізація, насамперед у секторах, що генерують найбільші втрати для держави та спотворюють конкуренцію.

«Тому наш ключовий упор і вся наша діяльність, в принципі, все, що ми робимо, ми перед собою ставимо ключовий вектор – це детінізація. І вся наша діяльність, і визначення пріоритетів, і робота, вона якраз працює над детінізацією найбільш чутливих сфер, які на теперішній момент є, і ті, які генерують найбільшу кількість тінь», — сказав він.

Цивінський підкреслив, що завдання БЕБ — не лише виявляти порушення, а й створювати умови для добровільної сплати податків та прозорого ведення бізнесу.

«Нам важливо не просто повернути кошти, а зробити так, щоб бізнес працював прозоро. Кожен оператор, який надає послуги, повинен сплачувати податки в повному обсязі», — додав директор БЕБ.

Пріоритет роботи БЕБ– це організовані групи

Очільник БЕБ окремо наголосив, що основна увага відомства зосереджена на боротьбі з організованими групами, які часто маскуються під легальний бізнес, але фактично працюють у тіні.

Ігорний бізнес — одна з найризикованіших зон

Цивінський також звернув увагу на "ігорний бізнес", який, за оцінками БЕБ, залишається однією з найризикованіших зон тіньової економіки.

«Щодо того, чи потрібно зарегулювати цю сферу, там достатньо є регуляції, але, як на мене, це така дуже соціальна, чутлива історія, де не лише питання в податках, а є дуже великі питання в долях тих людей, які інколи втрачають себе, попадаючи в цей замкнутий коло», — пояснив він.