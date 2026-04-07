Один з найбільших ринків світу почне закупівлю українського борошна

Підписаний документ регламентує всі етапи виробництва та експорту борошна.

Борошно / © pexels.com

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук підписав угоду з послом Китаю в Україні Ма Шенкуньом, яка відкриває можливість експорту українського пшеничного борошна до КНР.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ткачука, підписаний документ є протоколом інспекційних, фітосанітарних і санітарних вимог до продукції, що постачатиметься з України до Китаю.

Він уточнив, що документ регламентує всі етапи виробництва та експорту борошна.

«Протокол встановлює чіткі та прозорі вимоги до всіх етапів виробництва та експорту — від вирощування пшениці до постачання готової продукції на ринок Китаю», — зазначив він.

Ткачук наголосив, що йдеться про забезпечення повної простежуваності продукції.

«Йдеться про забезпечення повної простежуваності, відповідності санітарним і фітосанітарним стандартам, а також постійний державний контроль», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Єгипет відмовився приймати російське зерно, вивезене з тимчасово окупованих українських територій, натомість країна зацікавлена у збільшенні імпорту зерна з України.

Ми раніше інформували, що Саудівська Аравія стала новим імпортером зернових вантажів з окупованого Криму, які перебувають під західними санкціями.

