«Променергообладнання» заявила про розповсюдження фейків, які дискредитують роботу компанії

ТОВ «Променергообладнання» компанія з багаторічним досвідом роботи у сфері постачання пожежного обладнання як для приватного сектору так і для державного.

18 лютого 2024 року, в мережі інтернет, а саме на ресурсі https://blackboxosint.com/publichni-rozsliduvannya/ розміщено неправдиву і провокаційні статтю під назвою «Улюбленець ДСНС. Як Сергій Крук та Андрій Заліський «нагрівають кишені» на сотні мільйонів гривень при закупівлі автодрабин».

Дане «розслідування» містить неправдиву інформацію, маніпулює загальнодоступними фактами та спрямоване на дискредитацію ТОВ «Променергообладнання» та безпосередньо його керівника Заліського Андрія Вікторовича.

На ресурсі зазначено, що автори здійснюють діяльність з розслідування вже 10 років, про те за весь цей час розміщено лише три статті, одна з яких є завідомо ФЕЙКОВОЮ і про яку далі йтиметься.

Жодних ідентифікуючих даних власників ресурсу не відображено, а всі посилання ведуть в нікуди.

Такі інформаційні атаки з даного ресурсу здійснюються не вперше. Схожий випадок трапився нещодавно з редакцією інтернет-сайту «Главком», де його керівника пробували звинуватити у співпраці з росією. Редакцією «Главком» було досліджено походження даного ресурсу та доведено його фейковість та замовний характер з метою дискредитації. Посилання додається https://glavcom.ua/amp/news/hlavkom-zajavljaje-pro-informatsijnu-ataku-na-vidannja--967368.html

ТОВ «Променергообладнання» компанія з багаторічним досвідом роботи у сфері постачання пожежного обладнання як для приватного сектору так і для державного. Ми упродовж 16 років є офіційними представниками всесвітньо відомого виробника WEBER Hydraulik GmbH/. Реалізовуємо на українському ринку широкий спектр високоякісної продукції. У 2023 році завдяки нашій позитивній репутації та ефективній роботі, шляхом тривалих і виснажливих перемовин нам вдалось залучити на український ринок всесвітньовідому Німецьку компанію з виробництва рятувальних автомобілів Magirus GmbH. Ця компанія перебуває на ринку більше 160 років, здійснює поставки на до багатьох країн світу.

Щодо самої статті, то вона цілком і повністю побудована на підтасуванні загальновідомих фактів у перемішку з брехливими відомостями та припущеннями. Єдина мета якої заплямувати репутацію Заліського Андрія Вікторовича, втрутитись в господарську діяльність Товариства та, у цей важкий для України час, завдати збитків та ускладнити роботу рятувальників через відсутність у них сучасного та високоефективного обладнання для рятування життя громадян України.

ТОВ «Променергообладнання» у своїй діяльності повністю дотримуватись чинних законів України, особливо що стосується співпраці з державними органами.

Так, маючи багаторічний досвід успішних поставок пожежно-рятувального обладнання, наша компанія бере участь у тендерах щодо закупівель для органів ДСНС України. Усі поставки здійснюються нами у відповідності до запропонованої тендерної документації відповідного підрозділу. А твердження, що лише ми беремо участь у тендерах є безпідставною. У відповідності до Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Даною постановою врегульовано порядок здійснення закупівель в тому числі із одним учасником. Ми в свою чергу чітко дотримуємось визначених критеріїв та жодних претензій до нас не було. Потрібно зазначити, що дана постанова чітко регулює порядок участі як Замовника так і Виконавця та передбачає механізм контролю (в тому числі і через подання відповідних звітів) щодо проведення державних закупівель. Ще раз наголошуємо, що ми чітко дотримуємось чинного законодавства та пропонуємо високоякісний продукт за помірними цінами.

Твердження про те, що тендерна документація виписувалась під конкретний транспортний засіб є безпідставною та маніпулятивною. У статті робиться наголос лише на кількох параметрах, які чітко відповідають техніці, яка була поставлена та зазначається на офіційному сайті виробника. Це формулу шасі 4х2, повна маса 16 тон. Про те, повинні зазначити, що автори статті не вказують на те, що вимоги щодо технічних вимог до предмету закупівлі затверджені комісією ДСНС та викладені на сайті ДСНС, які можна переглянути за адресою https://dsns.gov.ua/uk/derzhavni-zakupivli/tehnichni-vimogi-do-predmetiv-zakupivli. На цьому сайті відображено вимоги щодо широкого спектру в тому числі і автодрабин (АД – 50 м., АД- 42-45 м., АД – 32-35 м.). Щодо автодрабин 32-35 м., то Орієнтовні технічні вимоги містять широкий спектр вимог до предмету закупівлі. До прикладу тип шасі 4х2, може базуватись на автомобілях типу Volvo FL (FE), Iveco ML (FF), МAN TGM, Scania P, Mercedes-Benz Atego (Axor), DAF CF, Renault D або еквівалент. Тому стверджувати що технічні вимоги виписані виключно під одного постачальника є не вірними та такими що спотворюють реальну картину.

У статті є витяги зі скарги до Антимонопольного комітету України де наведено вибірковий перелік з трьох автодрабин (в тому числі і автодрабина, що поставляється нашою компанією), щоб створити хибне враження, що параметрам згідно орієнтовних технічних вимог відповідає лише MAGIRUS M32L-AS.

В свою чергу наводимо відомості, з відповідними посиланнями на сайти виробників, що підтверджує наявність відповідних моделей автодрабин, які відповідають орієнтовним технічним вимогам та відповідно були відображені у Технічних документаціях Замовників.

Порівняльна таблиця, що підтверджує відповідність виробників вимогам тендерної документації у частині технічних характеристик Автодрабин пожежних з висотою підйому 30м

Також надаємо інформацію, щодо відповідності принаймні двох виробників, вимогам тендерної документації в частині технічних характеристик Автодрабин пожежних з висотою підйому 40м.

Виробники пожежних автодрабин з аналогічними параметрами:

колісна формула: 4х2 кількість передач (коробка передач)

не менше 12 максимальна повна маса

до 18 000 кг

1. DESAUTEL Group, ТМ RIFFAUD, Франція

Серія пожежних автодрабин EPC 42 PRX на шасі Renault, MAN та Mercedes Benz

https://gimaex.eu/en/echelle-pivotante-automatique-3/

https://gimaex.eu/wp-content/uploads/2019/01/FT-GBFR-EPC42PRX-MWMOS-SCANIA-03-16.pdf

2. Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG, Німеччина

Серія пожежних автодрабин L40A-XS, L42A-XS та 44 на шасі MAN, Mercedes Benz, Volvo та Scania.

https://www.rosenbauer.com/en/si/rosenbauer-world/vehicles/aerials/aerial-ladders

https://www.rosenbauer.com/.pdf

https://www.rosenbauer.com/fileadmin/sharepoint/products/vehicles/aerial_ladders/.pdf

У статті стверджується, що регіональним управлінням ДСНС було проведено тендери навесні 2023 року і керівник Департаменту матеріально-технічного забезпечення та логістики ДСНС Костянтин Івлєв зібрав в учасників ринку інформацію про наявність, можливість постачання та ціни пожежних автодрабин. Свої пропозиції Івлєву надали 6 компаній, серед яких найвигіднішою виявилася пропозиція ТОВ ”Транс-Сервіс-КТТ”, яке пропонувало поставити машини Bronto Skylift F32RLX за ціною 31 млн 800 тисяч грн з підйомом драбини до 35 метрів та за ціною 37 млн 142 тисяч грн — за автодрабини з підйомом до 45 метрів.

Про те, потрібно зазначити, що машини Bronto Skylift F32RLX ТОВ ”Транс-Сервіс-КТТ” є пожежними підйомниками, що згідно з технічних характеристик, є іншим об’єктом закупівлі і не відноситься до номенклатури пожежної автодрабини.

Крім того з кінця 2022 року ТОВ ”Транс-Сервіс-КТТ” не є офіційним представником щодо дистрибюції прожежно-рятувальних платформ Bronto Skylift Fire and Rescue. Право на сервісне обслуговування, гарантійний ремонт та післягарантійну підтримку пожежних автопідйомників Bronto Skylift Fire and Rescue в Україні має компанія ТОВ «Політек Імпекс». З цього робиться відповідний висновок, що ТОВ ”Транс-Сервіс-КТТ” аж ніяк не могла запропонувати відповідні пожежні автодрабини, які б відповідали технічним вимогам та тендерній документації.

Автори статті звинувачують ТОВ «Променергообладнання» в особі її керівника, що він здійснював реалізацію продукції за завищеними у два рази цінами, у порівнянні з реалізацією на європейському ринку. Як «доказ» наведено скріншот щодо закупівлі 30 метрової автодрабини M32L-AS за ціною 566 365,00 Євро. Для підтвердження даного факту закріплено посилання на Тендери ЄС. (https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/83617-2023).

Про те, детально ознайомившись зі змістом даних тендерів, можна побачити, що аналогічний товар реалізовувався у Німеччині за ціною 1 402 883,00 ЄВРО з ПДВ, що на момент укладення договору (02.06.2023 року) становило (1 євро - 39,9856 грн) 56 095 118,48 грн.

В свою чергу ТОВ «Променергообладнання» здійснювало реалізацію автодрадини M32L-AS, з урахуванням усіх понесених витрат щодо поставки, підготовки, навчання персонату тощо, за ціною 44 190 000,00 грн. з ПДВ, що є навіть нижчою вартості реалізації такої продукції в межах ЄС. Отже брехливість своєї статті автори підтверджують своїми ж посиланнями.

Ще одним фейком є наведені відомості щодо бракованої продукції поставленої компанією що Magirus GmbH. Зі слів звичайно ж неназваного джерела, як і усієї цієї статті, стверджується, що компанія що Magirus GmbH продала нам партію бракованих автодрабин, які їм повернули європейські замовники. Також наведено скріншот зламаної драбини та стверджується, що це зламана пожежна автодрабина MAGIRUS в одному з польських міст. Про те, не докладаючи багато зусиль можна перевірити, що це була не автодрабина MAGIRUS, а 42-метрова автодрабина Rosenbauer L42A-XS, а інцидент стався у польському містечку Іновроцаль.

(https://www.reddit.com/r/Firefighting/comments/10p6z32/another_rosenbauer_ladder_collapse/

https://www.rosenbauer.com/fileadmin/sharepoint/products/aerials/turntableladders/Dokumente/.pdf

Також автори маніпулятивно заявляють, що Magirus GmbH так і не вийшла з російського ринку, і продовжує там мати своє офіційне представництво в Москві. Потрібно зазначити, що Magirus GmbH входить в корпорацію IVECO GROUP, керівництво якої заявило про вихід з ринку росії ще в березні 2022 р. Ця інформація підтверджується українськими ресурсами:

https://tsn.ua/auto/news/yaki-avtomobilni-kompaniyi-pokinuli-rinok-rosiyi-cherez-viynu-z-ukrayinoyu-2004706.html

https://www.autocentre.ua/ua/kommercheskie/sobytie-kommercheskie/iveco-okonchatelno-uhodit-s-rossijskogo-rynka-1403615.html

Magirus GmbH є всесвітньовідомою компанією з виробництва спецтехніки, яка реалізовує свою продукцію по всьому світу. Вона особливу увагу приділяє своїй репутації та співпрацює лише з надійними партнерами. А даний замовний матеріал розповсюджений в мережі інтернет та підхоплений багатьма ресурсами, з метою заплямувати честь та ділову репутацію як ТОВ «Променергообладнання» так і наших партнерів з компанії Magirus GmbH.