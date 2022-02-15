Офіційно: США запропонували Україні суверенні кредитні гарантії до $1 млрд

Відповідна пропозиція спрямована на те, щоб допомогти Україні захистити її економіку в умовах дестабілізаційної поведінки РФ.

Уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії.

Про це йдеться в заяві американського державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій 14 лютого на сайті Держдепу.

Зазначається, що позика допоможе підтримати український "програму економічних реформ і постійну співпрацю з Міжнародним валютним фондом", а також сприятиме "економічній стабільності, зростанню та процвітанню" українського народу.

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За словами Блінкена, відповідна ініціатива ґрунтується на підтримці, яку Вашингтон і його союзники та партнери, зокрема члени "Великої сімки" та міжнародні фінансові інститути, надали Україні, щоб допомогти захистити її економіку в умовах російського тиску.

Держсек нагадав, що у період від 2014 до 2016 року Вашингтон видав Києву три окремі гарантії суверенних кредитів на суму мільярд доларів. Він додав, що США шукатимуть "додаткові способи підтримки України та її народу".

"Експортно-імпортний банк США має намір виділити до трьох мільярдів доларів для сприяння закупівлі американських товарів та послуг для проєктів в Україні, тоді як Міжнародна фінансова корпорація розвитку США має поточний інвестиційний портфель в Україні у розмірі близько 800 мільйонів доларів у понад десятку проєктів", - резюмував Блінкен.

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