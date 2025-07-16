Офіс президента ефективно працює над зниженням цін на ліки, реформою фармацевтичного ринку – депутат

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Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Заславський.

«Професійна модерація процесу з боку Ірини Верещук відіграє ключову роль. Вона не просто координатор, а справжній арбітр, який зумів об’єднати навколо одного столу всі сторони — профільні міністерства, представників ринку, громадськість і експертне середовище», — наголосив депутат.

За словами Заславського, під керівництвом Верещук організовано системну міжвідомчу роботу, включно з проведенням регулярних штабів, на яких відбувається моніторинг виконання рішень РНБО та ініціатив президента.

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«Завдяки цій скоординованій роботі вже напрацьовано низку проєктів нормативних актів, які мають забезпечити зниження цін на ліки та зробити їх більш доступними для українців», — додав парламентар.

Він також підкреслив, що нинішній підхід до реформування фармацевтичної сфери базується на комплексності, відкритості й постійному зворотному зв’язку з усіма учасниками ринку. Все це забезпечує заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.