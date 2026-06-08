Кабмін / © Associated Press

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Заробітна плата керівників українського уряду за підсумками травня 2026 року коливалася від 109 000 до 128 000 гривень.

Відповідна інформація з’явилася на Урядовому порталі.

Найбільш високооплачуваним представником Кабінету міністрів був перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики країни Денис Шмигаль — 128 933,35 гривні.

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Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за травень отримала 109 097 гривень «на руки», водночас нарахована сума до утримання податків становила 141 685 гривень.

Аналогічний рівень виплат зафіксовано у низки віцепрем’єр-міністрів: віцепрем’єр із відновлення Олексій Кулеба, віцепрем’єр із питань євроінтеграції Тарас Качка та віцепрем’єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна отримали по 109 097 гривень після всіх обов’язкових утримань (141 685 гривень до податків).

Також зазначено, що державний секретар Кабінету міністрів Костянтин Мар’євич отримав 101 249 гривень. У цю суму було включено надбавки за вислугу років, а також доплати за роботу із секретною інформацією.

Заступники державних секретарів у травні отримали від 66 454 до 94 880 гривень, водночас підсумкові суми залежали від надбавок і відпускних нарахувань.

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Для порівняння, середня зарплата в Україні на початку 2026 року становила 28 885 грн, тобто керівники уряду отримують у 3,5–4,5 рази більше за середній показник.

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Українцям можуть суттєво підвищити соціальні стандарти: прожитковий мінімум пропонують збільшити більш ніж утричі. Ініціатива передбачає також зростання пенсій і мінімальної зарплати.

НБУ прогнозує, що зарплати в Україні продовжать зростати, а рівень безробіття поступово знижуватиметься на тлі структурних змін на ринку праці та дефіциту кваліфікованих працівників.

«В умовах відновлення економічної активності ринок праці потребуватиме значної кількості працівників. Високий попит на робочу силу сприятиме скороченню безробіття і підтримуватиме збільшення зарплат», — йдеться у повідомленні відомства.

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