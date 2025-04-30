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Офіційний курс валют на 30 квітня: Нацбанк зміцнив гривню
Долар та євро здешевшали.
Національний банк України встановив на середу, 30 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,56 грн/дол, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
«Офіційний курс на 30 квітня 2025-го встановлено на такому рівні: 41,5647 гривень за 1 долар (-0,1794 грн)», — йдеться у повідомленні.
Офіційний курс євро становить 47,284 грн за 1 євро (-0,1081 грн).
На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,56-41,65 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок — до 41,85 грн.
Раніше експерт повідомив, що травні у ситуація на валютному ринку України залежатиме від низки прямих та опосередкованих економічних, геополітичних і воєнних факторів.