ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Офіційний курс валют на 30 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Долар та євро здешевшали.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Нацбанк встановив курс валют на останній день квітня

Нацбанк встановив курс валют на останній день квітня / © Getty Images

Національний банк України встановив на середу, 30 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,56 грн/дол, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

«Офіційний курс на 30 квітня 2025-го встановлено на такому рівні: 41,5647 гривень за 1 долар (-0,1794 грн)», — йдеться у повідомленні.

Офіційний курс євро становить 47,284 грн за 1 євро (-0,1081 грн).

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,56-41,65 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок — до 41,85 грн.

Раніше експерт повідомив, що травні у ситуація на валютному ринку України залежатиме від низки прямих та опосередкованих економічних, геополітичних і воєнних факторів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie