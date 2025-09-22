Офіційний прожитковий мінімум в Україні занижений утричі — економіст

Гроші / © iStock

В Україні фактичний прожитковий мінімум у середньому становить близько 9 тисяч гривень, що утричі перевищує показник, закладений у державний бюджет.

Про це в ефірі “Громадського радіо” заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, прожитковий мінімум — це розрахована кількість коштів, яка дозволяє людині відновлювати свої фізіологічні та соціальні потреби протягом місяця. Його визначають за спеціальною методикою, що включає три кошики: продовольчий, непродовольчих товарів та послуг.

“2000 року було сформовано оцей перелік. Його пробували дещо модернізувати в 2015 році, але, по суті, він лишився без змін. Кожного місяця Міністерство соціальної політики підкладає в цю методику, в ці кошики фактичні ціни товарів і послуг, які є на ринку, і визначається таким чином фактичний прожитковий мінімум”, — пояснив Пендзин.

Економіст підкреслив, що нині в держбюджеті прожитковий мінімум для працездатної особи становить трохи більше 3 тисяч гривень, а для непрацездатних — 2361 грн. Водночас реальний рівень сягає 9 тисяч гривень і вище (з урахуванням податків).

“Фактичний прожитковий мінімум у три рази вищий, аніж той, що закладений у бюджет”, — наголосив експерт.

Водночас він сумнівається, що уряд ухвалить рішення про суттєве підвищення найближчим часом:

“Я не думаю, що це рішення буде прийняте до кінця поточного року, і 2026 року ми побачимо якісь принципові зміни. Проблема полягає в тому, що наш соціальний пакет фінансується за рахунок макрофінансової допомоги. А будь-яке підвищення — навіть у межах нинішніх 3 тисяч гривень — означає додаткові мільярди доларів, які треба просити у міжнародних партнерів”.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні прожитковий мінімум для працездатної особи зросте приблизно на 10% і становитиме 3 328 грн.