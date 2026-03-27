Оформлення пенсії онлайн: які документи потрібні, покрокова інструкція

Пенсія онлайн.

Українці можуть оформити пенсію онлайн. Подати заяву на призначення виплат можна дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду Україн.

Подати заяву можна за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ та мати відповідний перелік документів — скан-копії:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

трудова книжка або інші документи про страховий стаж;

документи про освіту;

військовий квиток;

свідоцтво про шлюб для жінок (якщо була зміна прізвища) та свідоцтва про народження дітей;

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000-го;

реквізити банківського рахунку;

інші документи.

Важливо: всі документи повинні бути у форматі PDF або JPG і не більше 1 МБ. Документи з декількох сторінок потрібно прикріпити одним файлом.

Покрокова інструкція:

Зайдіть до до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або «Дія.Підпису». У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Оберіть вид пенсії та дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення звернення. Прикріпіть скан-копії необхідних документів. Надайте згоду на передавання й оброблення своїх персональних даних (поставте позначку). Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Для завершення всіх операцій, заяву підписати за допомогою КЕП або «Дія.Підпису» та надіслати до ПФУ натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ».

За результатами опрацювання заяви Ви отримаєте інформацію про стан її обробки та відповідне рішення.

Нагадаємо, ми писали про те, як перевести онлайн пенсію з пошти на карту. Зробити це можна через вебпортал електронних послуг. Результат розгляду заяви можна перевірити в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення».