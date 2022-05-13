"Огидна форма війни": у Німеччині засудили крадіжку Росією українського зерна

У Німеччині засудили крадіжку Росією українського зерна.

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір назвав дії РФ "огидною формою війни".

Про це він сказав під час зустрічі країн G7, України, Євросоюзу, ОЕСР та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, повідомляє AFP.

Він зазначив, що Путін безсоромно краде українські запаси зерна або змушує фермерів за безцінь його продавати, погрожуючи фізичною розправою. Ці дії він також назвав економічною війною.

"Це особливо огидна форма війни, яку веде Росія", – сказав Оздемір.

Нагадаємо, МЗС різко засудило постачання Росією викраденого українського зерна до Сирії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію, що російське судно з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії.

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