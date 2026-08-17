Огірки різко здорожчали наприкінці літа: що відбувається з цінами

В Україні дорожчають огірки

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На київських ринках стрімко здорожчали огірки. За останні два тижні вартість популярного сорту «Україна Колючка» зросла втричі. Ще наприкінці липня огірки можна було купити по 20 грн за кілограм, а тепер вони коштують значно дорожче.

Про це пише Agronews.

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В Україні росте ціна на огірки: яка причина

На початку серпня огірки здешевшали подекуди до 10 гривень за кілограм, проте такі ціни тривали недовго. Вже з 7 серпня огірки нестримно дорожчають.

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7 серпня вони коштували 12 гривень за кілограм, у середині серпня огірки здорожчали до 30 грн/кг.

Нині ж знайти огірки хорошої якості можна в діапазоні 20–40 грн/кг. Усе залежить від продавця. Базовою є ціна 30 грн/кг.

Фахівці зазначають, що така динаміка зростання ціни на огірки є типовою для кінця літа. Пропозиція овочів з відкритого ґрунту поступово вичерпується, і ринок переходить на дорожчу тепличну продукцію.

Ціни на помідори в Україні

Нагадаємо, на українських ринках стрімко дешевшають помідори через поліпшення погоди в більшості областей. Це дало фермерам можливість масово вивести техніку на поля та активізувати збір овочів з відкритого ґрунту.

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Оскільки збори врожаю набирають обертів, пропозиція на ринку зростає, а ціни падають під тиском конкуренції між продавцями. Попит на свіжі овочі при цьому залишається стриманим.

Наразі комбінати та гуртовики пропонують якісні томати по 30–60 грн за кілограм, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, і на 25% нижче за показники аналогічного періоду минулого року.

Водночас на ринку присутня значна кількість нереалізованої продукції низької якості: через посуху та високі температури рослини постраждали, а плоди отримали сонячні опіки й тріщини, що суттєво погіршило їхній товарний вигляд.

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