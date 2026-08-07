ОК-5 чи ОК-7: яку довідку брати для стажу та виплат

трудова книжка / © ТСН

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Довідка ОК-5 містить відомості про заробіток, страховий стаж та сплачені внески за періоди, починаючи від 2000 року, тому її зазвичай використовують для пенсійного розрахунку. ОК-7 показує зарплату, за яку сплачували ЄСВ, та страховий стаж від 2011 року — найчастіше вона потрібна для розрахунку лікарняних та допомоги по безробіттю.

Обидві форми є індивідуальними відомостями про застраховану особу з регістру застрахованих осіб. Вибір залежить не від назви документа, а від того, за який період і для якої виплати потрібно підтвердити дані.

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ТСН.ua пояснює різницю між документами.

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Чим відрізняються ОК-5 та ОК-7

Справка Які дані містить Для чого зазвичай потрібна ОК-5 Заробіток для обчислення пенсії, страховий стаж та сплачені внески за період від 2000 року Пенсійний розрахунок, перевірка стажу та внесків ОК-7 Нарахована зарплата або дохід, ЄСВ і страховий стаж за період від 2011 року Лікарняні, допомога з безробіття та інші соціальні виплати

Справки не є взаємозамінними у кожній ситуації. Якщо установа чи роботодавець прямо вказавши форму документа, замовляйте саме її.

Коли потрібна ОК-5

ОК-5 варто обрати, якщо потрібно перевірити відомості, які можуть враховуватися під час призначення пенсії: заробіток, страховий стаж та сплачені внески. Документ формується за будь-який період, починаючи від 2000 року, що дає змогу переглянути триваліший відрізок страхових даних.

Її також можна використовувати для контролю своїх записів у реєстрі. Якщо людина виявила пропущені місяці, неправильний заробіток чи відсутні внески, варто звернутися до Пенсійного фонду чи роботодавця для уточнення інформації.

Навіщо беруть ОК-7

ОК-7 містить дані про фактично нараховану зарплату або дохід і страховий стаж за період від 2011 року. Найчастіше її замовляють, коли потрібно розрахувати суму лікарняних чи допомоги по безробіттю.

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Отримати свою ОК-7 може застрахована особа. Страхувальник, тобто роботодавець, може сформувати таку справку лише за період трудових відносин із конкретним працівником.

Як замовити ОК-5 або ОК-7 онлайн через портал ПФУ

Електронні справки формують безкоштовно. Для замовлення через вебпортал Пенсійного фонду України потрібно:

Відкрити портал електронних послуг ПФУ та увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП, ID.GOV.UA або «Дія.Підпису». У лівій частині кабінету відкрити розділ «Комунікації з ПФУ» та вибрати «Запит на отримання електронних документів». У формі запиту в полі типу справки вибрати ОК-5 або ОК-7, перевірити заповнені дані та надати згоду на передання та обробку персональних даних. «Відправити до ПФУ». Перевірити стан запиту та завантажити готовий файл у розділі «Мої звернення».

ОК-7 також можна отримати за допомогою мобільного застосування «Пенсійний фонд» або порталу та застосунку «Дія». Електронний документ, сформований через вебпортал ПФУ, є аналогом паперової справки.

Що робити, якщо у довідці неповні дані

Спочатку перевірте, за який період сформовано документ і чи справді потрібна саме ця форма. ОК-7 не містить відомостей за роки до 2011-го, а ОК-5 формується за період від 2000 року, тому різниця в датах не завжди означає помилку.

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Якщо відсутні місяці, внески чи дані про заробіток, варто піти до сервісного центру ПФУ чи роботодавця з документами, які підтверджують роботу та сплату внесків. Для додаткової перевірки ми раніше писали як скористатися інструкцією та перевірити страховий стаж через «Дію» .

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