ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1785
Час на прочитання
3 хв

ОК-5 чи ОК-7: яку довідку брати для стажу та виплат

ОК-5 та ОК-7 містять дані за різні періоди — пояснюємо, як обрати справку для потрібної виплати та замовити її онлайн.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
трудова книжка

трудова книжка / © ТСН

Довідка ОК-5 містить відомості про заробіток, страховий стаж та сплачені внески за періоди, починаючи від 2000 року, тому її зазвичай використовують для пенсійного розрахунку. ОК-7 показує зарплату, за яку сплачували ЄСВ, та страховий стаж від 2011 року — найчастіше вона потрібна для розрахунку лікарняних та допомоги по безробіттю.

Обидві форми є індивідуальними відомостями про застраховану особу з регістру застрахованих осіб. Вибір залежить не від назви документа, а від того, за який період і для якої виплати потрібно підтвердити дані.

ТСН.ua пояснює різницю між документами.

Чим відрізняються ОК-5 та ОК-7

Справка

Які дані містить

Для чого зазвичай потрібна

ОК-5

Заробіток для обчислення пенсії, страховий стаж та сплачені внески за період від 2000 року

Пенсійний розрахунок, перевірка стажу та внесків

ОК-7

Нарахована зарплата або дохід, ЄСВ і страховий стаж за період від 2011 року

Лікарняні, допомога з безробіття та інші соціальні виплати

Справки не є взаємозамінними у кожній ситуації. Якщо установа чи роботодавець прямо вказавши форму документа, замовляйте саме її.

Коли потрібна ОК-5

ОК-5 варто обрати, якщо потрібно перевірити відомості, які можуть враховуватися під час призначення пенсії: заробіток, страховий стаж та сплачені внески. Документ формується за будь-який період, починаючи від 2000 року, що дає змогу переглянути триваліший відрізок страхових даних.

Її також можна використовувати для контролю своїх записів у реєстрі. Якщо людина виявила пропущені місяці, неправильний заробіток чи відсутні внески, варто звернутися до Пенсійного фонду чи роботодавця для уточнення інформації.

Навіщо беруть ОК-7

ОК-7 містить дані про фактично нараховану зарплату або дохід і страховий стаж за період від 2011 року. Найчастіше її замовляють, коли потрібно розрахувати суму лікарняних чи допомоги по безробіттю.

Отримати свою ОК-7 може застрахована особа. Страхувальник, тобто роботодавець, може сформувати таку справку лише за період трудових відносин із конкретним працівником.

Як замовити ОК-5 або ОК-7 онлайн через портал ПФУ

Електронні справки формують безкоштовно. Для замовлення через вебпортал Пенсійного фонду України потрібно:

  1. Відкрити портал електронних послуг ПФУ та увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП, ID.GOV.UA або «Дія.Підпису».

  2. У лівій частині кабінету відкрити розділ «Комунікації з ПФУ» та вибрати «Запит на отримання електронних документів».

  3. У формі запиту в полі типу справки вибрати ОК-5 або ОК-7, перевірити заповнені дані та надати згоду на передання та обробку персональних даних.

  4. «Відправити до ПФУ».

  5. Перевірити стан запиту та завантажити готовий файл у розділі «Мої звернення».

ОК-7 також можна отримати за допомогою мобільного застосування «Пенсійний фонд» або порталу та застосунку «Дія». Електронний документ, сформований через вебпортал ПФУ, є аналогом паперової справки.

Що робити, якщо у довідці неповні дані

Спочатку перевірте, за який період сформовано документ і чи справді потрібна саме ця форма. ОК-7 не містить відомостей за роки до 2011-го, а ОК-5 формується за період від 2000 року, тому різниця в датах не завжди означає помилку.

Якщо відсутні місяці, внески чи дані про заробіток, варто піти до сервісного центру ПФУ чи роботодавця з документами, які підтверджують роботу та сплату внесків. Для додаткової перевірки ми раніше писали як скористатися інструкцією та перевірити страховий стаж через «Дію» .

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie