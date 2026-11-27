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Кредитна О.Картка від Ідея Банку поєднує можливість отримати кредитний ліміт, користуватися пільговим періодом до 92 днів та керувати через мобільний застосунок O.Bank. О.Картку можна оформити дистанційно, цифрова версія стає доступною в застосунку O.Bank після проходження необхідних процедур ідентифікації та підписання договору. Це дозволяє користуватися карткою без необхідності відвідувати відділення.

Для власників О.Картка в Ідея Банк діє програма лояльності з транзакційним кешбеком, яка дозволяє отримувати винагороду за повсякденні безготівкові покупки та оплати послуг із використанням кредитних коштів.

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Можна обрати дві категорії витрат на місяць, за якими буде отримано кешбек: міський транспорт, кафе та ресторани, медицина, краса та догляд, одяг і взуття, АЗС, продукти супермаркетів та інші. За окремими категоріями кешбек може сягати 50%.

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Після оплати карткою покупок або послуг, що відповідають умовам програми, кешбек нараховується на бонусний рахунок клієнта. Максимальна сума винагороди — 500 грн на місяць. Банк утримує та сплачує передбачені законодавством податки й збори під час виведення бонусів, після чого сума зараховується на обраний клієнтом рахунок.



Можна переглядати накопичені бонуси в застосунку O.Bank та самостійно ініціювати їх виведення на обраний рахунок.

Власники О.Картки також можуть скористатися вигодами реферальної програми «Запроси друзів». Головна перевага — взаємна винагорода: бонус отримує клієнт, який запрошує друзів, і новий клієнт, який оформлює картку та виконує умови програми.

Для отримання винагороди новий клієнт має перейти за реферальним посиланням, зареєструватися в O.Bank, оформити цифрову О.Картку та протягом 30 днів здійснити щонайменше одну покупку на суму від 500 грн.

Загальна сума винагороди, яку може отримати один учасник програми, обмежена 50 000 грн на місяць. Зазначені суми є сумами до оподаткування: банк утримує та сплачує передбачені законодавством податки й збори, а клієнту зараховується винагорода після оподаткування.

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О.Картка від Ідея Банк увійшла до лідерів рейтингу кредитних карток за версією «РБК-Україна».

О.Картка від Ідея Банку має такі умови:

— кредитний ліміт — до 500 000 грн;

— пільговий період — до 92 днів;

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— строк кредитування — 1 рік (з автоматичною пролонгацією);

— реальна річна процентна ставка — 47,11% або 81,37%.

Реферальна програма проводиться для клієнтів та користувачів, які зареєстровані та/або проживають на території України, окрім тимчасово окупованої території АР Крим, територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні.

АТ «Ідея Банк». Ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011. Внесено до Державного реєстру банків за №46.

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