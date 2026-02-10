ОККО за минулий рік сплатила 25,6 млрд грн податків – це на 21% більше, ніж у попередньому році

Реклама

Про це повідомляється на сайті ОККО.

«Із загальної суми сплачених торік податків і зборів 4 мільярди 552 мільйони гривень припадало на податки від операційної діяльності (податок на прибуток, ПДВ, крім сплаченого на митницю при імпорті, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування). Ще 21 мільярд 43 мільйони гривень – це податки, сплачені при імпорті, сума яких залежить від того, який обсяг пального та інших товарів ОККО імпортує напряму, а який купує вже на внутрішньому ринку як уже розмитнений продукт», - йдеться у повідомленні.

Загалом за чотири роки повномасштабної війни ОККО перерахувала до бюджету близько 70 мільярдів гривень податків і зборів. А крім того, компанія спрямувала ще 3,8 мільярда гривень благодійної допомоги на підтримку ЗСУ, а також на відбудову зруйнованої інфраструктури та інші гуманітарні потреби, повідомляють в ОККО.

«Податкова сумлінність сьогодні має бути базовим принципом роботи будь-якого українського бізнесу. Адже для ефективної оборони країни, безперебійної роботи економіки, інфраструктури, служб життєзабезпечення потрібно сплачувати податки, за рахунок яких, зокрема, фінансується обороноздатність країни. І наша компанія уже котрий рік поспіль є безумовним лідером за розміром платежів до бюджету в паливному ритейлі України. Крім того, як соціально відповідальна компанія, ми активно підтримуємо Сили оборони в межах багаторічного партнерства з фондом «Повернись живим» та інших проектів, а також реалізовуємо низку гуманітарних ініціатив», – коментує Назар Купибіда, віцепрезидент з фінансів ОККО.