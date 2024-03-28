Окупанти знищили дві третини енергоблоків, які ДТЕК відновив з минулої зими, - виконавчий директор

Внаслідок останнього обстрілу енергетичної системи України окупанти зруйнували дві третини енергоблоків ДТЕК Ріната Ахметова, які компанія полагодила після масштабних атак минулої зими.

Про це в ході заходу NV «Діалоги про майбутнє. Європейський шлях України» заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«Найгірша ситуація в тому, що були знищені дві третини відновлених блоків, які ми полагодили з минулої зими. Ми 10 блоків відновили і дві третини знищені. Якщо ми раніше говорили про пошкодження, то зараз ми говоримо про слово знищення», - сказав він.

Сахарук додав, що найбільші ТЕС компанії отримали найзначніших ушкоджень за весь час повномасштабного вторгнення.

«На відміну від минулої зими точність ракет вражає. Там розбіг метр. Якщо раніше це було 100 метрів, 200, 300, зараз це просто прилітає метр на метр і, на жаль, наслідки просто колосальні», - пояснив виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук підкреслив, що внаслідок атаки було пошкоджено найбільш важливе обладнання, яке виготовляється роками. Загалом компанія втратила близько 1 ГВт потужностей.

Раніше Сахарук заявляв, що значний масштаб руйнувань заважає швидкому відновленню енергетичної системи після останніх обстрілів і на ремонт деяких пошкоджених енергетичних об’єктів знадобиться багато часу.