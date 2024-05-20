Олександр Кацуба: шлях від НАК “Нафтогаз” до приватного видобутку газу та допомоги ЗСУ

Ще на початку вже далеких 10-х Кацуба працював спочатку у Полтаві, у “Полтавагазвидобуванні”, потім перейшов на посаду заступника голови правління “Чорноморнафтогазу”, а вже 2012 став заступником голови правління найбільшої нафтогазової компанії країни — державної НАК “Нафтогаз”. До речі, на період роботи О. Кацуби в команді “Чорноморнафтогазу” припадає найбільш успішний період розвитку компанії, під час якого вдалося збільшити видобуток газу компанією з 1,1 до 2,4 мільярдів кубометрів на рік.

Кацуба завершить роботу у державному секторі у серпні 2014 року. Після завершення роботи не оминув Кацуба розслідувань щодо своєї діяльності. Так, він був фігурантом справи про так зване “пальне Курченко” як підозрюваний, але вже 2024 року розслідування НАБУ призвело до оголошення підозри іншим підозрюваним.

“Я більше ніколи не планую працювати у державному секторі чи в політиці. Особливо коли мене зробили крайнім у справах інших людей. Бо все, що відбулося, забрало забагато сил і нервів у моєї родини й мене. От зараз слідство висунуло підозру іншим людям. Хоча ще 2015 року, коли по справі намагалися переслідувати мене, вже вийшло розслідування Bihus. Але щоб прийти до цього ж висновку довелося створити НАБУ і витратити 9 років”, — коментує справи проти себе сам Кацуба.

Після відходу з НАК “Нафтогаз” Олександр зосередився на розвитку власного бізнесу. Того ж 2014 року Кацуба спільно з партнером з Латвії запустив цифровий сервіс з кредитування. За рік погляди на бізнес у партнерів розійшлися, і Кацуба продав свою частку латвійцям. Вже 2015 з іншим партнером, співвітчизником, родина Кацуб запустили аналогічний сервіс під брендом MyCredit. Сукупний обсяг інвестицій склав 1 мільйон доларів. Компанія стала лідером ринку, і 2019 року 20% бізнесу було продано структурам бізнесмена Сергія Тігіпка. Сума угоди склала 3 мільйони доларів, того ж року її було визнано ІТ-угодою року у сфері фінансових рішень. З 2019 фінансовий бізнес почав масштабуватися — наразі підрозділи MyCredit працюють у В'єтнамі, на Шрі-Ланці й у Польщі. Кацуба виконує роль керівного партнера групи компаній.

2022 року в рамках розвитку фінансового бізнесу Кацуба планував створити цифровий сервіс доступного лізингу автомобілів. Але повномасштабне вторгнення завадило цим планам реалізуватися. Сам підприємець коментує це так: “Ми планували відкривати лізинг авто, вже навіть почали пілотний запуск, орієнтуючись на багаті передмістя Києва — Ірпінь, Бучу, Вишгород. Для збільшення потенційної аудиторії сервісу я купив два спеціалізованих видання — “АвтоБазар” і “Автоцентр”. Вони й досі у структурі нашого бізнесу. Але ми згорнули плани після 24 лютого. Ситуація непередбачувана, до того ж кредитні гроші зараз надто дорогі”.

Проте, саме повномасштабне вторгнення Росії стимулювало підприємця повернутися на ринок газу, але як приватного інвестора. 2023 він запустив компанію АЛЬФА ГАЗ, яка наразі видобуває більше ніж 1 мільйон кубометрів газу на місяць.

“Повернення на ринок газу — це повернення туди, де я інтенсивно пропрацював 4 роки — з 2010 до 2014. Цей ринок я знаю, маю спеціалізовану освіту, тому це було логічне рішення. Щодо інвестицій — конкретних сум не назву, але наразі енергетичні активи дешевші, ніж у мирні часи. Тим більше, що ми — не гігант ринку. Наш видобуток, умовно, навколо 1.0 мільйона кубометрів на місяць. У нас є компанії які видобувають в кілька разів більше на день”, — коментує своє повернення на ринок Кацуба.

Бізнесмен з партнерами планує подальше розширення бізнесу у сфері видобутку газу, але наскільки плани будуть успішними залежить від економічної та військової ситуації: “Наразі розширення видобутку залежить від дуже простих і одночасно дуже складних факторів: безпеки “з повітря”, безпеки на суші, доступу українського бізнесу до кредитів і інвестицій. Також тим, хто видобуває, потрібні сталі правила від держави, потрібен баланс між інтересом держави зібрати більше податків і інтересом бізнесу інвестувати у видобуток. А для цього потрібні стабільні правила гри на 5-10 років, хоча б у сфері податків і регулювання”, — пояснює Олександр.

Після початку великої війни, Кацуба активно долучився до волонтерської допомоги ЗСУ. Скориставшись напрацюваннями в автомобільному бізнесі, на лютий 2024 року підприємець передав понад 100 легкових, вантажних та інженерних машин на потреби Збройних сил України й інших складових Сил обороні. Свою діяльність підприємець пояснює так: “Для мене окупація Криму і війна на Донбасі були великим ударом, але по-справжньому я усвідомив все про цю війну, коли ракети полетіли у мій рідний Харків. Зараз я переконаний, що після завершення війни кожному громадянину треба буде пояснити собі та своїм дітям, що він робив, коли країні та кожному українцю загрожувала небезпека”.

В останні 2 роки Кацуба активно коментує події в енергетичній сфері, в галузі економіки та бізнесу, максимально уникаючи політичних коментарів. Так, коментуючи короткострокову і довгострокову енергетичну безпеку, Кацуба просуває важливість децентралізації генерації енергії та впровадження державних і місцевих програм енергозбереження. Щодо змін в економіці підприємець переконаний, що все починається з прозорих судів, з адекватного і послідовного регулювання з боку Уряду.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.