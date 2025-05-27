Олександр Ткачук: БЕБ викрило нафтопереробний завод, який за добу нелегально виготовляв понад 100 тонн пального

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Про це під час зустрічі з представниками Нафтогазової асоціації України повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук.

За даними слідства, виробництво обладнали на території промислового підприємства. Там незаконно виготовляли дизельне пальне та бензин марок А-95 і А-92.

«Аби збільшити обсяги пального для продажу фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості. Така суміш не відповідала жодним стандартам», – зауважив Ткачук.

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За його словами, реалізовували пальне через мережу місцевих автозаправних станцій, що мали ліцензії, підстави видачі яких будуть перевірені в ході розслідування.

Відомо також, що АЗС подавали нульову звітність до ДПС, використовували договори, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості з недостовірними відомостями тощо.

Детективи БЕБ провели понад 20 обшуків на заводі та у мережі автозаправних станцій, де зафіксували продаж контрафактного пального, відсутність документів про його походження, сертифікатів якості, РРО, видачі чеків та роботу операторів АЗС без офіційного працевлаштування.

Під час проведення слідчих дій також виявлено та вилучено документи, чорнові записи, гроші та пальне, вартістю понад 4 млн гривень.

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Триває досудове розслідування.

Загалом з початку року детективи Бюро економічної безпеки вилучили на 650 млн грн контрафактного пального та обладнання для його виробництва. Крім того, за матеріалами БЕБ 35 автозаправним станціям скасовано ліцензії.