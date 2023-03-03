Олігарх Олег Дерипаска заявив, що наступного року в Росії закінчаться гроші

Алюмінієвий магнат, проти якого Великобританія, США та ЄС запровадили санкції після вторгнення Росії в Україну, попередив про фінансовий крах РФ.

Російський олігарх Олег Дерипаска, який входить до найближчого оточення Кремля, заявив, що у бюджеті Росії може забракнути грошей уже наступного року, якщо країна не отримає інвестицій від “дружніх” країн.

Заяву енергетичного і алюмінієвого магната, який був найбагатшою людиною Росії, на бізнес-конференції в Сибіру цитує Bloomberg.

“Наступного року грошей не буде. Нам будуть потрібні іноземні інвестори”, - заявив Олег Дерипаска.

За його словами, Росія перебуває під "серйозним" тиском західних санкцій, і країні доведеться звернути увагу на інші країни, які мають "серйозні ресурси" для інвестування.

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“Ми думали, що ми європейська країна. Тепер, у наступні 25 років, ми будемо більше думати про наше азіатське минуле”, – сказав Дерипаска.

У виданні The Guardian, коментуючи заяву Олена Дерипаски, нагадали, що Європейське рейтингове агентство Scope оцінило, що дефіцит бюджету Росії може зрости до 3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), у порівнянні з прогнозом уряду 2%. У 2022 році офіційний дефіцит сягнув 2,3%.

Це було спричинено зниженням доходів від експорту нафти та газу, оскільки Захід відмовився від російської енергії.

Рейтингове агентство також заявило, що величезні витрати Росії на війну завдадуть шкоди економіці в довгостроковій перспективі, оскільки це відбувається за рахунок інвестицій в інфраструктуру, цифровізацію, будівництво житла та захист навколишнього середовища.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передавання у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

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