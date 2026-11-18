Україні не загрожує дефіцит олії на внутрішньому ринку / © Superhuman Coach

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На тлі повідомлень про тимчасову зупинку частини олійно-екстракційних заводів в Україні виникли побоювання щодо можливого дефіциту соняшникової олії. Однак заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук запевняє, що внутрішній ринок забезпечений продукцією, адже українці споживають лише невелику частину від усього обсягу виробництва.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

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Чому Марчук закликає не панікувати

Аграрій порівняв нинішню ситуацію з тим, що відбувалося після перших російських атак на логістичні хаби, торговельні центри та продовольчі бази. Тоді також почали ширитися побоювання, що через порушення постачання в Україні може зникнути продовольство.

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Марчук нагадав, що тоді виникли тимчасові затримки з доставкою продуктів, але виробництво й постачання не припинилися.

«Так, відбулися затримки з логістикою десь на 7-10 днів, але фактично все вироблялося, все постачалося», — пояснив він.

Подібної ситуації, на його думку, не варто боятися й тепер.

«Така ж сама ситуація з олією: не потрібно панікувати, олії буде вдосталь. Усередині країни від усього обсягу, який ми виробляємо, споживаємо не більше 10%», — заявив Марчук.

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«Така сама ситуація з олією. Не потрібно панікувати, її буде вдосталь. Усередині країни ми споживаємо не більше 10% від загального обсягу нашого виробництва», — зазначив Марчук.

Скільки олії виробляє та відвантажує Україна

За словами представника аграрної ради, за належних умов Україна щомісяця відвантажує близько 300 тис. тонн олії. Тоді як річна потреба країни становить до 400 тис. тонн.

«Тобто ми повністю самозабезпечені», — наголосив Марчук.

Позицію щодо забезпечення внутрішнього ринку підтвердили й у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Там повідомили, що попри тимчасове призупинення роботи частини підприємств експортні постачання тривають. Від 1 до 15 листопада Україна експортувала 230 тис. тонн олії.

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Чому тимчасово зупиняються олійні заводи

У міністерстві пояснили, що частина олійно-екстракційних підприємств призупинила роботу через безпекові ризики та необхідність відновлення пошкоджених потужностей після російських атак. Це вимушені заходи для захисту працівників, а не свідчення того, що в країні бракує виробничих можливостей.

За оцінкою відомства, наявних потужностей в Україні достатньо для переробки всього врожаю. Водночас більш ґрунтовно оцінити можливі втрати галузі та наслідки для виробництва й експорту планують після аналізу ситуації протягом місяця.

Під ударами — переробка та експорт агропродукції

Один із найбільших українських виробників олії — агрохолдинг Kernel — 12 листопада призупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів та закупівлю насіння. У компанії повідомили, що внаслідок російських ударів були пошкоджені виробничі будівлі, обладнання та резервуари. Роботу зупинили, зокрема, через небезпеку масштабної пожежі в разі влучання в обладнання, яке працює в безперервному технологічному циклі.

Під ударом опиняються й інші підприємства харчової промисловості. Зокрема, 16 листопада російська балістична атака пошкодила підприємство харчової промисловості у Дніпрі. На його території спалахнула пожежа, інформацію про можливих постраждалих уточнювали.

Проблеми зачіпають не лише виробництво, а й вивезення аграрної продукції. Через російські обстріли портів Одеського регіону експорт зерна впав більш ніж удвічі. Морські перевезення зупинилися, а аграрії змушені зберігати врожай або продавати його дешевше, іноді навіть нижче собівартості.

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