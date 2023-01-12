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Онлайн-оформлення допомоги при народженні дитини: інструкція Мінсоцполітики

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Онлайн-оформлення допомоги при народженні дитини: інструкція Мінсоцполітики

Фото: pixabay.com

Розмір допоми - 41 280 грн.

Після народження дитини батьки чи опікуни оформлюють допомогу. Зробити це можливо онлайн протягом 12 місяців з дня народження дитини, протягом періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення.

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Для оформлення допомоги онлайн потрібно:

  • ареєструватися чи авторизуватися у кабінеті електронних послуг Мінсоцполітики.
  • заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накладіть електронний підпис.
  • заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.
  • не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту призначать допомогу (у разі правильно заповненої форми).

У відомстві наголошують, що також можна скористатися комплексною послугою єМалятко на порталі "Дія".

До слова, допомога становить 41 280 грн. Виплата допомоги  здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн. Решту суми виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами - 860 грн/місяць.

Нагадаємо, від 1 січня 2023 року не всі вразливі громадяни зможуть отримувати соціальні виплати автоматично. Зокрема, на неї притендують сім'ї з середньомісячним сукупним доходом, меншим за прожитковий мінімум для сім'ї. 

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Дата публікації
Перегляди
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