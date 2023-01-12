Онлайн-оформлення допомоги при народженні дитини: інструкція Мінсоцполітики

Після народження дитини батьки чи опікуни оформлюють допомогу. Зробити це можливо онлайн протягом 12 місяців з дня народження дитини, протягом періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення.

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Для оформлення допомоги онлайн потрібно:

ареєструватися чи авторизуватися у кабінеті електронних послуг Мінсоцполітики.

заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накладіть електронний підпис.

заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.

не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту призначать допомогу (у разі правильно заповненої форми).

У відомстві наголошують, що також можна скористатися комплексною послугою єМалятко на порталі "Дія".

До слова, допомога становить 41 280 грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн. Решту суми виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами - 860 грн/місяць.

Нагадаємо, від 1 січня 2023 року не всі вразливі громадяни зможуть отримувати соціальні виплати автоматично. Зокрема, на неї притендують сім'ї з середньомісячним сукупним доходом, меншим за прожитковий мінімум для сім'ї.

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