Оновлені ціни на пальне 27 травня: огляд вартості бензину, дизелю та газу

Ціни на пальне в Україні 27 травня знову змінилися. Подекуди у великих мережах АЗС відбулося зростання вартості. Наразі коливання вартості бензину можна знайти до 7 гривень на одному літрі. Скільки коштує бензин сьогодні — розповідаємо далі.

Даними поділилися РБК-Україна.

Ціни на пальне 27 травня: вартість на всіх заправках

На українських заправках продовжує зберігатися помітний ціновий розрив у пальному. Найбільша економія — на бензині та преміальному пальному.

Найдешевше заправити автівку сьогодні можна на «Укрнафті». Там ціни традиційно нижчі, ніж на інших АЗС. Найдорожчі бензин, дизель і газ на АЗС «Socar».

Мережі «OKKO», «WOG» та «Укрнафта» зберігають стабільність цін. Відучора вони не змінилися. Здешевлення відбулося на АЗС «Socar» — там на 1 гривню здешевшав лише газ.

«OKKO» — бензин Pulls 100: 89,90 грн; бензин Pulls 95: 82,90 грн; бензин А-95 Євро: 79,90 грн; ДП Pulls: 92,90 грн; ДП Євро: 89,90 грн; Газ: 47,90 грн;

«WOG» — бензин 100: 89,90 грн; бензин 95 (Mustang): 82,90 грн; бензин 95 Євро: 79,90 грн; ДП Mustang: 92,90 грн; ДП Євро-5: 89,90 грн; Газ: 47,90 грн;

«SOCAR» — бензин NANO 100: 89,99 грн; бензин NANO 95: 83,99 грн; бензин А-95: 79,99 грн; ДП NANO Extro: 92,99 грн; ДП NANO: 89,99 грн; Газ: 47,99 грн;

«Укрнафта» — бензин 98 (Energy): 82,90 грн; бензин 95 (Energy): 76,90 грн; бензин А-95: 74,90 грн; бензин А-92: 69,90 грн; ДП (Energy): 88,90 грн; ДП: 86,90 грн; Газ: 45,90 грн;

Найбільша різниця на українських АЗС — у ціні палива А-95. Його можна купувати з різницею у 5,09 грн на кожному літрі пального.

Різниця у преміальному пальному зросла вже до 7 гривень на кожному літрі, залежно від вибраної АЗС.

Ціни на пальне в Україні: що буде далі

Нагадаємо, війна на Близькому Сході вже спровокувала зростання світових цін на пальне, добрива та метали, проте це лише перша хвиля глобального здорожчання. Експерти та колишній очільник МЗС України Павло Клімкін попереджають, що слідом за нафтовими кризами традиційно наступають інфляція та економічний спад.

Через взаємопов’язаність сучасних процесів цей негативний економічний ефект неминуче вдарить і по Україні.

Головним чинником нестабільності залишається вартість нафти на світових ринках, яка безпосередньо формує ціни на бензин та дизельне пальне. Зростання вартості енергоносіїв здатне автоматично запустити процес різкого дорожчання продуктів та інших споживчих товарів.

Національний банк України вже фіксує зміну інфляційного тренду. За оцінками регулятора, прямий вплив від подорожчання пального становитиме до 1 відсоткового пункту, проте значно небезпечнішими є вторинні ефекти, які впливають на весь ланцюг виробництва. Внаслідок глобальної паливної кризи додаткове зростання інфляції у 2026 році може становити від 1,5% до 2,8%.

Найближчим часом ціна пального може знову зрости. Директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн пояснив, що передумовою для цього є динаміка світових цін на нафту та ситуація на вітчизняному гуртовому ринку.

Наразі різниця між закупівельною та роздрібною ціною є мінімальною, що робить діяльність мереж АЗС фактично збитковою.

