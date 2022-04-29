ООН здійснюватиме виплати українцям, що постраждали від агресії Росії — Гутерреш

ООН здійснюватиме виплати українцям, що постраждали від агресії Росії — Гутерреш

Фінансова допомога від агентств ООН виплачуватиметься навіть готівкою.

Українці, які постраждали від агресії Росії, можуть отримати готівкові виплати від Організації об'єднаних націй, агентства якої будуть діяти в координації з українським урядом.

Про це повідомив у четвер, 28 квітня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на пресконференції у Києві.

"Ми готові надавати фінансову допомогу і у вигляді готівкових виплат. До кінця травня - 1,3 мільйона, 2 мільйони ми плануємо охопити вже до серпня", – заявив він.

Генсек ООН наголосив, що виплати агентствами ООН будуть здійснюватися в координації з українським урядом.

"Наша роль – не замінити уряд, а підтримати уряд, тому що Україна – розвинена країна", – зазначив Гутерреш.

Станом на 28 квітня ООН уже забезпечила надання гуманітарної допомоги 3,4 млн громадян в Україні, до травня планується охопити 4 млн осіб, до червня – 6 млн осіб.

За інформацією генсека ООН, 12 млн українців змушені були покинути свої домівки. ООН підтримує країни, які прийняли понад 5 млн біженців, та планує допомогу для 7,7 млн українців, які стали внутрішніми переселенцями.

"За останніми підрахунками, в умовах гіршого сценарію, 25 млн людей можуть потребувати гуманітарної допомоги до кінця року. Ми щиро сподіваємося, що цей сценарій залишиться на папері, але ми маємо бути готові", – додав він.

Президент України та генсек ООН зробили заяви для ЗМІ за підсумками зустрічі

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік об'єднаних територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 27 квітня поточного року.

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