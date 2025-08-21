ТСН у соціальних мережах

Опалювальний сезон 2025–2026: чи будуть газові блекаути

Очільниця Міненерго розповіла, чи вистачить Україні газу взимку і чи буде тепло в батереях українців.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Опалювальний сезон 2025-2026

Опалювальний сезон 2025–2026

Україна готується до опалювального сезону 2025–2026, який, як і попередні, може пройти в умовах війни.

Чи вистачить нашій державі природного газу для тепла в батереях, звідки його постачатимуть та де братимуть на це кошти, розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає «Телеграф».

«13,2 млрд куб. м — мета до опалювального сезону, 4,6 млрд куб. м — мета по імпорту. Це має забезпечити нашу потребу в природному газі на період опалювального сезону за будь-яких умов — теплої чи холодної зими», — сказала Гринчук.

За її словами, якщо орієнтуватися на потреби минулого року, то Україні вистачило закуплених запасів. Крім того, чиновниця обіцяє, що держава й надалі буде нарощувати власний видобуток природного газу. Це також один із пріоритетів.

Чи вистачить грошей на опалювальний сезон

Гринчук запевнила, що гроші є. Це:

  • внутрішні кредити від національних банків,

  • грант від ЄБРР,

  • 80 мільйонів євро від Норвегії.

«Тобто фінансовий ресурс, який потрібен до початку опалювального сезону, у нас є», — запевнила вона.

Чи будуть газові блекаути

Міністерка на це запитання відповіла ремаркою, що торік експерти прогнозували, що попередня зима і це літо будуть з 10-годинними відключеннями світла. Проте цього не сталося. Те саме стосується і газу.

«Тому, без сильних атак ми плануємо, що все так і буде. А експертів, звісно, я дуже люблю і поважаю, але вони у нас наполовину експерти, а наполовину — екстрасенси», — жартома додала Світлана Гринчук.

Нагадаємо, що під час нічних обстрілів 21 серпня російські безпілотники атакували об’єкти газотранспортної інфраструктури України.

