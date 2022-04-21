Опалювальний сезон 2022/2023 в Україні відбудеться без російських енергоносіїв - Міненерго

Одним із засобів позбутися енергетичної залежності від Росії стане експорт української електроенергії до європейських країн.

Опалювальний сезон 2022/2023 років відрізнятиметься від всіх попередніх не тільки для України, але й для всієї Європи.

Про це повідомили у Міненерго.

Зі слів міністра енергетики Германа Галущенка, перше, що треба зробити, – зупинити війну, а для того, щоб її зупинити, потрібно перекрити Росії вентиль її фінансування.

"Завданням №2 є забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону – 2022/2023. Він буде відрізнятися від всіх попередніх. Не тільки для України, але й для всієї Європи. Наступний опалювальний сезон Україна пройде без будь-яких російських енергоносіїв", – підкреслив він.

"На наступний сезон – будемо відпрацьовувати логістику вже у плановому режимі. Крім цього, разом з нашими західними партнерами розробляємо механізми диверсифікації джерел та постачання енергоносіїв до Європи", – додав міністр.

Раніше стало відомо, що Польща одноосібно запровадила ембарго на імпорт російського вугілля, не очікуючи на рішення інших країн Європейського Союзу.

Європейський Союз 5 квітня оголосив про п'ятий санкційний пакет проти РФ, який передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії та заборону транзакцій із чотирма російськими банками.

Напередодні президент Колумбії Іван Дуке заявив, що Колумбія готова швидко збільшити експорт енергоресурсів до країн Заходу, щоб допомогти їм перекрити дефіцит, створений санкціями проти Росії.

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