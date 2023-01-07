Опалювальний сезон: Шмигаль розповів, чи вистачить Україні газу до кінця зими

Україна розпочала опалювальний сезон 2022/2023 із запасами газу в 11,7 млрд кубометрів. Якщо цих запасів буде мало, західні партнери допоможуть із закупівлею додаткових обсягів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші та допомога партнерів, щоб додатково закупити необхідні ресурси", — уточнив він.

Він також зазначив, що українська енергосистема наразі працює стабільно, ремонти продовжуються.

"Поки що успішно долаємо виклики зими", — додав він.

Нагадаємо, однією з країн, яка допоможе пройти Україні цей складний опалювальний сезон, стала Норвегія. Україна отримає близько 350 млн куб. м газу від норвезької державної енергетичної компанії Equinor та 100 млн куб. м газу від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців.

Екстремальний опалювальний сезон і чи треба купувати ліхтарики й спальники | Микола Поворозник

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