Опалювальний сезон в Україні: Шмигаль розповів про ціни та хто вирішує, коли батареї стануть гарячими

Опалювальний сезон в Україні: Шмигаль розповів про ціни та хто вирішує, коли батареї стануть гарячими

Наповнення українських підземних газосховищ має вистачити для надійного проходження опалювального сезону.

Україна готова до опалювального сезону на понад 80%, а в Кабміні стежитимуть, щоб ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні не зростали.

Про це під час засідання уряду 8 вересня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Цьогоріч, як і зазвичай, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватиме влада на місцях. Окрім цього, органи місцевого самоврядування тепер відповідальні за встановлення тарифів на тепло і гарячу воду.

"Уряд, як ми і обіцяли, продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго. "Нафтогаз" пропонує теплокомуненерго блакитне паливо по 7 грн. 42 коп. за метр кубічний в рамках трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити по кожному місту, по кожному регіону", - обіцяє прем'єр.

Шмигаль нагадав, що продовжують працювати річні контракти на постачання газу. І ціна, яку люди платили у липні чи серпні, - вони будуть так само платити її у січні і лютому: "Це менше 8 грн. за куб - і це при тому, що зараз ціни на газ у Європі через дії РФ знаходяться на абсолютному історичному максимумі. У гривнях вони вже перевищили 20 тис. грн. за тисячу кубометрів".

Станом на 1 вересня рівень наповнення українських підземних газосховищ, за словами прем'єр-міністра перетнув позначку 18 млрд кубічних метрів і цього ього вистачить для надійного проходження опалювального сезону.

Раніше у Мінрегіоні повідомили, що станом на початок вересня до старту опалювального сезону регіони технічно готові на майже 80%.

Україна готова до початку опалювального сезону на 80% – Економічні новини

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