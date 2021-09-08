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Опалювальний сезон в Україні: Шмигаль розповів про ціни та хто вирішує, коли батареї стануть гарячими

Опалювальний сезон в Україні: Шмигаль розповів про ціни та хто вирішує, коли батареї стануть гарячими

unsplash.com

Наповнення українських підземних газосховищ має вистачити для надійного проходження опалювального сезону.

Україна готова до опалювального сезону на понад 80%, а в Кабміні стежитимуть, щоб ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні не зростали.

Про це під час засідання уряду 8 вересня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Цьогоріч, як і зазвичай, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватиме влада на місцях. Окрім цього, органи місцевого самоврядування тепер відповідальні за встановлення тарифів на тепло і гарячу воду.

"Уряд, як ми і обіцяли, продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго. "Нафтогаз" пропонує теплокомуненерго блакитне паливо по 7 грн. 42 коп. за метр кубічний в рамках трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити по кожному місту, по кожному регіону", - обіцяє прем'єр.

Шмигаль нагадав, що продовжують працювати річні контракти на постачання газу. І ціна, яку люди платили у липні чи серпні, - вони будуть так само платити її у січні і лютому: "Це менше 8 грн. за куб - і це при тому, що зараз ціни на газ у Європі через дії РФ знаходяться на абсолютному історичному максимумі. У гривнях вони вже перевищили 20 тис. грн. за тисячу кубометрів".

Станом на 1 вересня рівень наповнення українських підземних газосховищ,  за словами прем'єр-міністра перетнув позначку 18 млрд кубічних метрів і цього ього вистачить для надійного проходження опалювального сезону.

Раніше у Мінрегіоні повідомили, що станом на початок вересня до старту опалювального сезону регіони технічно готові на майже 80%.

Україна готова до початку опалювального сезону на 80% – Економічні новини

Україна готова до початку опалювального сезону на 80% – Економічні новини
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